За словами нардепа, він навчився визначати, чи хворіла людина на коронавірус.

Народний депутат України від "Слуги народу" Жан Беленюк повідомив, що виявив у себе нову здатність. За словами нардепа, він навчився визначати, чи хворіла людина на коронавірус.

Про це Беленюк розповів на своїй сторінці у Facebook.

"Виявив у себе здатність визначати людей, які перенесли COVID - 19 по запаху їх тіла", - сказав Беленюк.

"Спочатку у себе помітив специфічний запах пахв, потім (займаюся ж контактним видом спорту, з рясним потовиділенням в процесі) почав помічати у своїх спаринг-партнерів, які перехворіли ковідом, такий же запах", - розповів Беленюк. За його словами, цей аромат нагадує запах часнику.

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При цьому Беленюк поцікавився, чи є такі вміння ще у когось: "тому, якщо це унікальна здатність, відразу ж подаю свою кандидатуру в шоу "Україна має талант", - резюмував нардеп.

Коронавірус у Беленюка: що відомо

У 2020 році нардеп Жан Беленюк переніс коронавірус.

Про своє захворювання Беленюк повідомив 29 вересня. На одужання у нардепа пішов тиждень.

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Автор: Катерина Лиманська