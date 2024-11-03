Виростити яблуню з кісточки не складно, але потрібно набратися терпіння.

Яблука є квінтесенцією осіннього смаку, і немає нічого більш чарівного, ніж побачити дерево, повне стиглих плодів, готових до збирання. Як і всі рослини, їх вирощують з насіння. Проте нечасто побачиш у садовому магазині рекламу насіння яблук. Натомість ви знайдете маленькі саджанці, готові до посадки. Про те, чи можна виростити яблуні з насіння вдома, пише Southern Living.

Чи можна виростити яблуню з насіння?

Так, теоретично можна виростити яблуню з насіння. Плоди, які ви купуєте на фермерському ринку чи в продуктовому магазині, мають насіння, і якщо їх посадити, вони можуть прорости. Але справжня відповідь трохи складніша.

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Більшість дерев яблунь, з яких ми отримуємо їстівні, смачні плоди, не вирощують із насіння. Їх прищеплюють з інших яблунь, цілеспрямовано відібраних для створення гібриду.

Якщо ви посадите яблуню з насіння, то немає ніякої певності у тому, що плоди будуть такими ж за смаком, як оригінальне яблуко. Більше того, ви навіть не знатимете, які плоди ви отримаєте, коли дерево нарешті заплодоносить. А приблизно десять років.

Як зберегти яблучне насіння

Щоб зберегти яблучне насіння, почніть зі стиглого яблука:

Хоча ви зазвичай викидаєте серцевину та насіння, коли їсте яблуко, цього разу зберіть насіння, щоб зберегти. Будьте обережні, щоб не прорізати серцевину. Намагайтеся отримати якомога більше цілих, непошкоджених насінинок. Потім очистіть його, видаливши залишки яблука.

Викладіть насіння для просушування. Це може тривати від трьох до чотирьох тижнів.

Коли насіння висохне, то його знову слід зволожити. Візьміть два вологих паперових рушники і покладіть між ними насіння. Помістіть рушники та насіння в герметичну ємність, а потім поставте цю ємність у холодильник на місяць. Це сприяєтиме проростанню насіння.

Як посадити насіння яблук

Якщо все піде за планом, коли ви знову перевірите своє насіння, ви побачите, що воно спокійно проростало в холодильнику. Переконавшись, що у насіння з'явилися паростки, треба перенести їх у місце, де вони зможуть безпечно рости, поки не настане час посадити їх у вашому новому домашньому саду.

Наповніть невеликий горщик ґрунтовою сумішшю для кімнатних рослин, опустіть туди насіння та засипте його землею. Ґрунт має залишатися злегка вологим, щоб паростки продовжували рости. Згодом із землі повинні з'явитися нові листочки. У цей момент саджанці можуть жити на теплому сонячному вікні, де вони будуть рости далі:

"Якщо у вас є розсада, яка сягає кількох дюймів (1 дюйм = 2,54 см - УНІАН) у висоту, пора висаджувати її в ґрунт. В ідеалі ви повинні пересадити їх навесні, приблизно в березні або квітні. Знайдіть сонячне місце та посадіть їх подалі від інших дерев, даючи їм достатньо місця для подальшого росту".

Хитрість при посадці смачних яблунь із насіння

Яблуні краще родять, а плоди смачніші, коли поруч є кілька дерев для перехресного запилення. Варто посадити принаймні два саджанці яблуні на відстані 8-15 футів (1 фут = 30,48 см) один від одного.

"Коли кожне дерево росте, вони перехресно запилюються, зрештою створюючи смачніше яблуко. Можливо, це не те яблуко, яке ви купили в продуктовому магазині, але ви можете пишатися тим, що ви посадили та зібрали його самі. Тільки не чекайте, що це буде швидкий процес. Посадка яблуні з насіння може зайняти до десяти років від появи першого паростка до моменту, коли у вас в руці буде смачне червоне яблуко", - резюмують автори.

"Яблучні" поради

Раніше УНІАН писав, як зберігати яблука свіжими місяцями. Важливо правильно обрати фрукти для зберігання, оскільки у цьому полягає значна частка успіху.

Зокрема, зберігайте цілі й непошкоджені яблука в прохолодному сухому місці. Для цього підійде комора чи підвал. Важливо правильно відібрати яблука на зберігання - у них не має бути порізів, пошкоджень від комах чи "синців". Краще, щоб стебло було цілим.

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