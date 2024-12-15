Тренерка зі знайомств розповіла, як жінки шкодять собі, перш ніж знайти кохання.

Багато самотніх жінок щасливі у своєму статусі і насолоджуються насиченим, повним життям. Але для багатьох жінок це може бути зовсім не так.

Тренерка зі знайомств Ронні Енн Рей назвала основні чинники, які залишають жінок самотніми:

1. Вони почуваються негідними

Відео дня

Жінці потрібно полюбити себе, усвідомити свою цінність і гідність, перш ніж вона зможе залучити здорові стосунки, про які мріяла.

Коли жінки почуваються негідними, це може суттєво вплинути на їхній статус у стосунках. Це часто призводить до труднощів у формуванні та підтримці здорових партнерських стосунків. Згідно з дослідженням, це може призвести до нестабільності стосунків або до їх повного уникнення.

2. Вони думають, що їхній час для кохання минув

Деякі жінки старшого віку самотні через розлучення або овдовіння, і вважають, що в них уже був шанс на кохання. Вони припускають, що існує певний коефіцієнт кохання, і бути закоханим один раз - це все, на що можна очікувати.

Психотерапевт Мері Джо Рапіні пояснює, що жінки старшого віку стають дуже самосвідомими, до такої міри, що "починають бачити всі свої недоліки, особливо в зовнішності".

"Незабаром вони опиняються самі й починають думати, що нікого не заслуговують. Коли чоловік шукає жінку, будь-які флюїди ненависті до себе голосно й виразно лунають", - акцентувала фахівчиня.

3. Вони шукають досконалості в партнері

Хороша новина в тому, що вам не потрібен ідеальний чоловік, щоб мати здоровий роман. Найкраще працювати з чоловіком, який відкритий для навчання, зростання та спілкування.

У кожного є вподобання, і ви заслуговуєте на те, чого хочете від партнера. Але чи має зростання щось вирішувати, якщо партнер добре ставиться до жінки? "Розставте пріоритети і зосередьтеся на тому, що дійсно важливо для вашого щастя", - сказала вона.

Дослідження показують, що прагнення до досконалості може дуже негативно вплинути на статус стосунків.

4. Вони занадто завзято охороняють своє серце

Якщо вам виповнилося 35, ви вже пережили свою частку серцевих травм, через які часто почуваєтесь насторожено поруч із чоловіками. Однак, коли ви не відкриваєтесь і не дозволяєте собі бути вразливим, це триматиме вас самотньою. Ви не зможете встановити сердечний зв'язок, якщо наполягатимете на збереженні безпеки. Це відштовхне хорошого чоловіка.

5. Вони вважають, що всі чоловіки схожі на їхніх колишніх

Якщо жінка схильна зустрічатися з одним типом чоловіків, то їй слід замислитися над тим, щоб познайомитися з чоловіками, які не в її смаку. "Розширте межі, щоб побачити, хто ще може привернути вашу увагу. Ось як знайти хорошу пару, змішуючи речі", - сказала фахівчиня.

6. Вони ставляться до процесу побачень занадто серйозно

Хоча побачення можуть бути емоційним процесом, вам, можливо, потрібно усвідомити, що ви ставитеся до цього процесу занадто серйозно.

Висока чутливість до процесу знайомств, яку часто називають чутливістю до відкидання, може суттєво вплинути на стосунки. Згідно дослідження, люди, які відчувають вищу чутливість до відкидання, як правило, мають нижчу задоволеність стосунками, вищий рівень конфліктів і більшу ймовірність залишитися самотніми через страх бути відкинутими і негативну інтерпретацію поведінки потенційного партнера.

7. Вони не бажають бути інтроспективними

Знайомства вимагають знань і мудрості, щоб знайти хорошого чоловіка. Це шлях самопізнання. Завжди намагайтеся чесно відповідати на ці запитання для себе.

Що вам подобається і чого ви хочете? Що робить вас щасливими? Ви занадто критичні чи занадто приймаєте? Чи відкрите ваше серце? Ви провели свою роботу зі зцілення? Ви зміцнили свою впевненість і почуття власної гідності? Як ви можете стати більш стійкими? Що ви знаєте про побачення і розуміння чоловіків?

Самоаналіз обов'язковий, якщо ви сподіваєтеся уникнути повторення проблемних моделей з минулого і хочете познайомитися з чоловіком для здорового, довгого кохання, про яке мріяли.

8. Вони не вірять в ідею кохання

Якщо ви не вірите, що знайти кохання реально, навіщо взагалі турбуватися? З таким ставленням ви можете залишатися самотніми вічно. Вам потрібно досягти точки, коли ви без сумнівів знаєте, що кохання - це ваша доля. Неважливо, скільки чоловіків ви зустрічаєте, оскільки кожен із них наближає вас до потрібного вам чоловіка. Коли ви дотримуєтеся цієї віри, ви можете залишатися вмотивованими, активними і не здаватися.

Вас також можуть зацікавити новини: