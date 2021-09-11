Ящірка пережила цю подорож без наслідків.

Ящірка, яку прозвали Барбі, подолала понад 6 тисяч кілометрів з Барбадосу до Англії у бюстгальтері туристки.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на BBC.

Жителька Британії Ліза Рассел повернулася з відпочинку на Барбадосі у рідний Йоркшир. Жінка помітила тварину вже після того, як вдома відкрила щільно запаковану валізу. 47-річна Рассел під час того, як розбирала валізу, побачила плямочку на бюстгальтері, струснула його і зрозуміла, що це ящірка. Сама ящірка пережила цю подорож у понад 6 тисяч кілометрів без наслідків.

Ліза пояснила, що коли пакувала речі перед відльотом додому, то сіла на валізу, шоб її застібнути. В одязі британки ящірка провела майже добу.

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"Коли гекон ворухнувся, я почала кричати. ​​Це не те, що ви очікуєте знайти у бюстгальтері після подорожі за 4 000 миль", - розповіла вона.

Зараз ящіркою, яка отримала кличку Барбі, опікується благодійна організація "Королівське товариство із запобігання жорстокому поводженню з тваринами". Зазначається, що просто випустити ящірку на волю у Великоританії забороняється законом. Поки ящірку-мандрівницю до себе взяв відповідний спеціаліст: у неї все добре.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у центрі Дніпра на вулиці помітили дівчину, що гуляла з поросям і телям. Згодом стало відомо, що її звуть Аліна, вона є іноземною громадянкою і проживає з цими тваринами на орендованій квартирі.

Автор: Олег Давигора