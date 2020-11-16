Дивний забіг зняв очевидець.

У Києві група напівголих хлопців влаштувала забіг одним із підземних переходів у центрі.

Читайте такожУ Британії пара провела оголене весілля (фото)Відео забігу опублікували відразу кілька Telegram-каналів.

«У Києві знову голо*адий забіг», «Це вже стає традицією», – зазначили в підписах до запису.

Судячи з реакції очевидців на відео, хлопці неабияк повеселили перехожих та продавців у переході.

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Автор: УНІАН