Чоловік забув, де припаркувався.

Житель Запоріжжя змусив поліцію шукати свій автомобіль, який нібито викрали. З'ясувалося, що він просто забув, де припаркувався.

Як повідомляють у відділі комунікації поліції Запорізької області, 8 серпня 31-річний чоловік звернувся до правоохоронців із заявою, що у проміжок часу з вечора 7 серпня до 15:00 наступного дня хтось викрав його сірий Ford Fusion, припаркований на вулиці Цитрусовій.

Правоохоронці приїхали за викликом та почали досліджувати місцевість, де, ймовірно, сталася крадіжка. Однак неочікувано знайшли "зниклу" іномарку.

"Працівники поліції оглянути територію і встановили, що заявник просто забув, де поставив свій автомобіль. Правоохоронці виявили транспортний засіб у дворі сусіднього будинку", - розповіли в поліції.

За неправдивий виклик на чоловіка склали адміністративний протокол за ст. 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує штраф до 3 400 гривень.

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Автор: Катерина Комолова