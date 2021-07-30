Дружини в цей час не було вдома - дізнавшись про те, що її чоловіка виписали з психіатричної лікарні, вона втекла.

У США чоловік виписався з психлікарні, викрав шкільний автобус, а потім протаранив навантажувачем свій будинок.

Про це повідомляє видання The Post Millennia

39-річного Ендрю Лаудона виписали із Західної державної психіатричної лікарні, розташованої в Лейквуді, штат Вашингтон. Він одягнувся в сарафан і попрямував Лівенворт, який розташований у двох з половиною годинах їзди від лікарні. Там чоловік викрав жовтий шкільний автобус, проїхав на ньому майже 2 години до Мозес-Лейк, а потім кинув машину.

Потім він їхав автостопом до Чевели, де вкрав фронтальний навантажувач і в кінцевому підсумку врізався у свій власний будинок.

Дружини в цей час не було вдома - дізнавшись про те, що її чоловіка виписали з психіатричної лікарні, вона втекла.

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Автор: Денис Прядко