Жюль Верн передбачив місію Artemis 2 до Місяця майже 160 років тому – і вгадав майже все

Коли корабель "Artemis 2" приводнився у Тихому океані, коментатор NASA процитував Жюля Верна – і це було не випадково.

"Від сторінок Жюля Верна – до сучасної місії на Місяць: новий розділ у дослідженні нашого небесного сусіда завершено". Ці слова виголосив коментатор NASA Роб Навіас, коли у квітні цього року корабель Artemis 2 Integrity успішно приводнився в Тихому океані.

Вражає те, наскільки місія Artemis 2 виявилася схожою на подорож, описану французьким письменником у середині XIX століття. У той час, коли його сучасники вигадували фантастичні історії про польоти на повітряних кулях до інших планет, Жюль Верн реалістично розмірковував про другу космічну швидкість, гравітаційні маневри та корекційні увімкнення двигунів, пише Space.

Так, він припускався помилок – часом очевидних для сучасного читача, але багато деталей його оповідань виявилися пророчими передбаченнями реальних космічних місій, до яких залишалося ще століття й більше.

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Верна нерідко називають батьком наукової фантастики

Плідний письменник описував дивовижні подорожі на транспортних засобах, яких ще не існувало, – наприклад, на підводному човні в "Двадцяти тисячах лі під водою" – і забирав читачів у незвідані краї, як у "Подорожі до центру Землі".

Четвертий роман Верна "З Землі на Місяць" вийшов у 1865 році. Його похмуро-комічні перші розділи розповідають про те, як члени Балтиморського збройового клубу виявляють, що їхні балістичні таланти стали непотрібними після закінчення Громадянської війни в Америці (яка ще тривала на момент написання роману).

Президент клубу Імпі Барбікен пропонує нове застосування їхнім навичкам: "Мені спало на думку: а чи не можна за допомогою досить потужної гармати вистрілити снарядом аж до Місяця?"

Верн був одержимий фактами та цифрами. Він докладно пояснює математику та фізику 274-метрової гармати Барбікена – "Колумбіади", – включаючи траєкторію снаряда.

Його міркування щодо місця розташування "Колумбіади" виявилися настільки обґрунтованими, що NASA повторило їх через десятиліття: запускати потрібно якомога ближче до екватора, щоб скористатися прискоренням від обертання Землі. Верн обрав місце неподалік від Форт-Майерса – на протилежному боці Флоридського півострова від мису Канаверал, але на дуже схожій широті.

Екстремальні перевантаження

У ході роману "З Землі на Місяць" французький авантюрист Мішель Ардан зголошується зайняти місце в порожньому снаряді "Колумбіади". Барбікен і його антагоніст капітан Ніколь незабаром погоджуються приєднатися до нього.

Але тут ми стикаємося з першим серйозним прорахунком у концепції Верна. На відміну від ракети, яка набирає другу космічну швидкість за кілька хвилин, створюючи сильні, але переносимі перевантаження, снаряд гармати розганяється майже миттєво. Барбікен, Ніколь та Ардан були б розплющені на коржик.

Проте вигаданий запуск проходить успішно. Продовження – "Навколо Місяця", опубліковане чотири роки по тому, у 1869 році, – підхоплює нитку оповіді. Замість того, щоб потрапити на Місяць, як вельми необачно планував Барбікен, снаряд опиняється на траєкторії вільного повернення, огинаючи зворотний бік нашого природного супутника.

Деякі деталі продовження зворушливо наївні. Хоча Верн забезпечує своїх мандрівників хімічними приладами для виробництва кисню та поглинання вуглекислого газу, він без жодного занепокоєння дозволяє їм кілька разів відкривати ілюмінатори – аби тільки швидше!

Інтер’єр снаряда просторий і багато обставлений, наче вікторіанський кабінет, а його мешканці насолоджуються вишуканими стравами з хорошим вином – разючий контраст із сублімованими пайками, якими харчувалися Рід Вайзман та його колеги під час місії "Артеміда-2".

Верн також зображує екіпаж, який здебільшого притиснутий до підлоги снаряда силою тяжіння. Він помилково описує невагомість лише в "нейтральній точці" – місці, де тяжіння Землі й Місяця врівноважені. І все ж дивно читати про уявну невагомість в епоху, коли вона була абсолютно поза межами людського досвіду (хіба що в момент аварії одного з нещодавно винайдених "безпечних ліфтів").

Світло в темряві

Як і екіпаж "Артеміс-2", Барбікен, Ніколь та Ардан із захопленням спостерігають за місячною поверхнею під час польоту. Описуючи їхні спостереження, Верн спирався переважно на реальні земні дані, які ретельно вивчив у бібліотеках Парижа. Але коли його екіпаж огинає зворотний бік Місяця, "окутаний найглибшою темрявою", вони вдалині помічають мерехтливе вогник.

Це виразне мерехтіння у величезній чорноті місячної ночі, мабуть, було саме тим, що Вайзман і його колеги пережили, побачивши спалахи від мікрометеоритних ударів на темній стороні Місяця. Ті, хто дивився трансляцію Artemis 2, напевно пам’ятають, як фахівці в кімнаті наукової оцінки буквально застрибали від радості, коли астронавти повідомили про ці спалахи.

Відповідно до наукових уявлень свого часу, згідно з якими місячні кратери мають вулканічне походження, Верн пояснює мерехтіння виверженням.

Але кількома сторінками пізніше снаряд його героїв стикається з метеором, який вибухає неподалік. "Тисячі блискучих уламків летіли навколо них у всіх напрямках", – пише він у перекладі Едварда Рота. Залишається тільки здогадуватися, як на це відреагували б у кімнаті наукової оцінки!

Коли вигаданий снаряд вдруге наближається до точки нульової гравітації, екіпаж побоюється застрягнути в ній. У ще одному пророчому сюжетному ході Верн змушує своїх персонажів спробувати здійснити коригувальне ввімкнення двигунів за допомогою порохових ракет. Маневр не вдається, але снаряд має достатньо інерції, щоб знову потрапити під тяжіння Землі.

Барбікен, Ніколь та Ардан приводнюються в Тихому океані – знову-таки якимось чином переживши найпотужніший удар, оскільки у снаряда немає парашутів, – і в підсумку їх підбирають ВМС США, точно так само, як екіпажі "Аполлона" та Artemis.

Заключні розділи "Навколо Місяця" показують тріумфальну ходу трійці вулицями американських міст – останнє передчуття реальних місячних місій.

"Сто років тому Жюль Верн написав книгу про подорож на Місяць", – сказав Ніл Армстронг під час зворотного польоту на Землю в ході місії "Аполлон-11" у 1969 році. – "Його космічний корабель "Колумбія" стартував із Флориди й приводнився в Тихому океані після обльоту Місяця".

Майже шістдесят років потому, і через 160 років після першої публікації, уявні космічні польоти Жюля Верна продовжують перегукуватися з реальними місіями людства до нашого найближчого сусіда.

Раніше УНІАН повідомляв, що астронавти Artemis II розповіли про складнощі повернення.

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