Вперше за 54 роки люди залишили орбіту Землі: місія Artemis II вирушила до Місяця

Місія NASA Artemis II досягла важливого етапу в четвер увечері - астронавти успішно здійснили запуск двигунів, що вивів їх за межі орбіти Землі та направив на траєкторію до Місяця, пише The Independent. Зазначається, що цей ключовий маневр – так зване транслунарне ввімкнення двигунів – відбувся через 25 годин після старту. У результаті троє американських астронавтів і один канадець вирушили у політ із обльотом Місяця, запланованим на початок наступного тижня. Капсула Orion залишила орбіту точно за планом і тепер рухається до Місяця, що розташований приблизно за 400 тисяч кілометрів.

Представниця NASA Лорі Глейз під час пресконференції заявила, що вперше з часів місії Apollo 17 у 1972 році люди покинули орбіту Землі, підкресливши, що запуск двигунів пройшов бездоганно.

Канадський астронавт Джеремі Генсен розповів, що він і його колеги буквально "прилипли до ілюмінаторів", спостерігаючи, як Земля віддаляється, і захоплюючись "неймовірними" краєвидами.

"Людство знову продемонструвало, на що воно здатне, і саме ваші надії на майбутнє ведуть нас у цій подорожі навколо Місяця", – зазначив він.

Перед тим як дозволити екіпажу вирушити до Місяця, NASA утримувало їх поблизу Землі протягом доби, щоб перевірити системи життєзабезпечення капсули.

Тепер, коли курс взято на Місяць, тестовий політ Artemis II відкриває шлях до масштабних планів NASA – створення місячної бази та забезпечення тривалого перебування людей на супутнику Землі.

"Командир Рід Вайзман, пілот Віктор Гловер, а також Крістіна Кох і Джеремі Генсен здійснять обліт Місяця, після чого виконають розворот і повернуться на Землю без посадки. У ході місії вони стануть людьми, які віддалилися від нашої планети найдалі в історії, перевершивши рекорд Apollo 13, встановлений у 1970 році. Крім того, під час входу в атмосферу наприкінці польоту 10 квітня вони можуть встановити рекорд швидкості", - йдеться у статті.

Гловер, Кох і Генсен уже увійшли в історію як перший темношкірий астронавт, перша жінка та перший не громадянин США, які вирушили до Місяця. Усі 24 учасники місячних місій програми Apollo були білими чоловіками, уточнює ЗМІ.

Перед ключовим етапом, додають автори статті, Центр управління польотами розбудив екіпаж піснею Джона Ледженда "Green Light" за участю Andre 3000, а також добіркою привітань від команд NASA.

"Ми готові", – заявив Гловер.

Остаточне "добро" на виконання маневру дали за кілька хвилин до запуску двигунів, назвавши місію "поверненням людства до Місяця". Капсула рухається за так званою траєкторією вільного повернення, використовуючи гравітацію Землі та Місяця для здійснення польоту за формою "вісімки". Під час маневру швидкість корабля зросла до приблизно 38 тисяч км/год, що дозволило залишити орбіту Землі.

"Цим маневром до Місяця ми не залишаємо Землю – ми її обираємо", – сказала Кох.

Наступним важливим етапом стане обліт Місяця, запланований на понеділок.

Orion пролетить приблизно на 6,4 тисячі кілометрів далі за Місяць, після чого поверне назад. Це дасть астронавтам унікальну можливість побачити освітлений зворотний бік супутника, недоступний для спостереження із Землі. Крім того, екіпаж зможе спостерігати повне сонячне затемнення, коли Місяць тимчасово закриє Сонце.

Поки екіпаж очікував виходу на траєкторію, астронавти насолоджувалися видом Землі з висоти десятків тисяч кілометрів. Крістіна Кох зазначила, що їм добре видно узбережжя континентів і навіть Південний полюс, де вона раніше працювала.

"NASA розраховує, що цей випробувальний політ стане поштовхом для всієї програми Artemis і дозволить здійснити висадку людей на Місяць у 2028 році. Водночас деякі системи, зокрема туалет у капсулі Orion, можуть потребувати доопрацювання", - констатують журналісти.

Так званий "місячний туалет" вийшов з ладу ще в середу після виходу на орбіту. Центр управління допоміг Крістіні Кох усунути проблему, однак певний час довелося користуватися запасними пакетами для збору сечі.

Також інженери змогли підвищити температуру всередині капсули – раніше там було настільки холодно, що астронавтам довелося дістати теплий одяг.

Запасні пакети знадобилися ще раз пізніше: екіпаж отримав вказівку наповнити їх водою з бортового диспенсера. Після старту виникла проблема з клапаном, тож у NASA вирішили створити резерв питної води. Астронавти використали трубочки та шприци, щоб запастися понад 7 літрами води перед продовженням польоту до Місяця.

У екіпажу Artemis 2 виникли проблеми - що відомо

Нагадаємо, під час перебування на орбіті Землі екіпаж Artemis II, що стартував 2 квітня, повідомив наземній команді про несправність туалету. Астронавти помітили миготливий індикатор помилки, який заступник адміністратора NASA назвав "проблемою з контролером". Її усунення зайняло кілька годин, проблему частково вдалося вирішити до опівночі.

Вас також можуть зацікавити новини: