Континенти Землі увійшли в стабільно більш посушливу фазу.

Вчені фіксують значне скорочення запасів прісної води на Землі.

Як пише ScienceDaily з посиланням на звіт науковців, супутникові виміри з 2015 по 2023 рік показали, що середня кількість прісної води на суші та в підземних водоносних горизонтах була на 1200 кубічних кілометрів нижча, ніж це було з 2002 по 2014 рік.

"Це в два з половиною рази більше об'єму втраченого озера Ері", - сказав Метью Роделл, один з авторів дослідження та гідролог з NASA Goddard Space.

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Під час посухи ферми та міста змушені більше покладатися на підземні води, що може призвести до циклу зменшення запасів підземної води. Так запаси прісної води виснажуються, а дощ і сніг не можуть їх поповнити, і тому закачується більше ґрунтових вод.

Відповідно до звіту ООН про нестачу води за 2024 рік, скорочення доступної води створює навантаження на фермерів і громади, потенційно призводячи до голоду, конфліктів, бідності та підвищеного ризику захворювань.

Команда дослідників виявила різке глобальне зменшення прісної води за допомогою спостережень із супутників Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE), якими керують Німецький аерокосмічний центр, Німецький науково-дослідний центр геонаук і NASA. Ці супутники вимірюють коливання сили тяжіння Землі в місячних масштабах та виявляють зміни маси води на землі та під землею.

Зменшення глобальних запасів прісної води почалося з масштабної посухи в північній і центральній Бразилії, а незабаром послідувала серія великих посух в Австралазії, Південній Америці, Північній Америці, Європі та Африці.

При цьому підвищення температури океану в тропічній частині Тихого океану з кінця 2014 до 2016 року призвело до змін атмосферних струменевих течій, які змінили погоду та режим опадів у всьому світі. За оцінкою науковців, 13 із 30 найсильніших посух у світі, які спостерігав GRACE, відбулися з січня 2015 року.

Глобальне потепління призводить до того, що атмосфера утримує більше водяної пари. Це, своєю чергою, призводить до екстремальних опадів. Тривалі періоди між інтенсивними опадами дозволяють ґрунту висохнути і стати більш компактним. Це зменшує кількість води, яку земля може поглинути під час дощу.

"Проблема, коли у вас сильні опади, полягає в тому, що вода в кінцевому підсумку стікає, замість того, щоб вбиратися та поповнювати запаси ґрунтової води. У всьому світі рівень прісної води залишається стабільно низьким після Ель-Ніньо 2014-2016 років, тоді як більше води залишається в атмосфері у вигляді водяної пари. Потепління збільшує як випаровування води з поверхні в атмосферу, так і водоутримувальну здатність атмосфери, збільшуючи частоту та інтенсивність умов посухи", – зазначив метеоролог NASA Goddard Майкл Босилович.

Враховуючи, що дев’ять найтепліших років у сучасному температурному рекорді збіглися з різким зниженням рівня прісної води, Роделл сказав: "Ми не думаємо, що це збіг, і це може бути передвісником того, що станеться".

Як повідомляв УНІАН, згідно з новим дослідженням, перед останнім льодовиковим періодом сталось глобальне потепління, яке призвело до зникнення життєво важливих течій Атлантичного океану.

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