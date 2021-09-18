Україна наразі входить в топ-6 країн-фаворитів по світу з підготовки до Всесвітнього дня прибирання.

У Києві відбувається акція до Всесвітнього дня прибирання, який проходить щороку в третю суботу вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, до заходу на центральній для Києва та України локації - у Гідропарку - долучилися 100 волонтерів та щонайменше 200 людей, які вирішили взяти участь в акції, аби очистити цю локацію.

Прибирання, зокрема, скла, пластику, паперу та поліетилену триватиме близько трьох годин.

До заходу долучився і міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський, зірки, блогери та дипломати, зокрема, представники Естонії, Франції, Туркменістану, Палестини, Малайзії та Польщі.

В цілому по Києву прибирання відбуватиметься на 22 локаціях.

Як зазначила перед початком заходу президент Всеукраїнського молодіжного руху "Let's do it Ukraine" Юлія Мархель, в рамках акції відбудуться конкурси та майстер-класи з сортування відходів.

Вона наголосила, що Україна наразі входить в топ-6 країн-фаворитів по світу з підготовки до Всесвітнього дня прибирання.

У рамках заходу відбуватиметься прибирання на рекомендованих, індивідуальних та центральних локаціях. Формати прибирань: колективні - з сім'єю, друзями чи колегами на одній з локацій; індивідуальні прибирання обраної забруденої зони; цифрове очищення - видалення зайвої інформації зі своїх гаджетів дозволить розвантажити центри баз даних, на підтримку яких витрачається величезна кількість енергії; картографування - за допомогою спеціального мобільного додатку можна позначати забруднені та очищені території.

Акція проходить одночасно і в інших українських містах. Проте центральні локації в деяких регіонах через погодні умови перенесли проведення заходу на інші дні. Йдеться про Одесу, Чернівці, Чернігів, Полтаву, Суми, Ужгород та Миколаїв. Завершить акцію в Україні Вінницька область - 26 вересня, там планується участь близько 5 тис. учасників.

Передбачається, що загалом по країні в рамках кампанії "Побачив? Прибери!" понад 2 тис. забруднених локацій очистять орієнтовно від 170 тис. до 500 тис. осіб. Остаточні підсумки акції має бути оголошено 1 жовтня.

Міжнародна акція Всесвітнього дня прибирання "World cleanup day" проходить одночасно у 180 країнах та об'єднує понад 50 млн учасників.

Як зауважують організатори акції, минулого року в Україні 140 тис. учасників очистили понад 2 тис. 138 локацій у 24 областях та 243 населених пунктах. Зібрано було 764 тонни сміття.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Таня Поляковська