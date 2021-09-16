Автор інтерактивного "Київського Кита" Валерія Коршунова зробив його з переробленого пластику.

У Києві відкрився унікальний для столиці та України загалом арт-об'єкт - 12-метрова скульптура кита.

Про це повідомляють міські Telegram-канали.

Медіаскульптура Валерія Коршунова "Київський Кит" має і практичний сенс - вона відображає стан забруднення повітря за допомогою інтерактивного освітлення.

Читайте такожКиїв посів 22 місце серед міст з найбруднішим повітрям у світіКит є найбільшою в Україні скульптурою з переробленого пластику, який для його виготовлення кияни збирали під час організованих прибирань.

Мета проекту - привернути увагу українців до дбайливого ставлення до навколишнього середовища, сортування та перероблення сміття.

Інсталяцію можна знайти за 9-им павільйоном експоцентру.

Варто зазначити, що цього року Київ неодноразово потрапляв до антирейтингів міст світу з найбруднішим повітрям. Наприклад, наприкінці серпня індекс забруднення становив 105 при нормі в 50, у зв'язку з чим городянам радили носити респіратори, закривати вікна і убезпечити маленьких дітей.

Автор: Станіслав Кожемякін