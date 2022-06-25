Україна контролюватиме кількість безпритульних тварин гуманними методами, за європейськими практиками. Це означає, що тварин мають відловлювати, лікувати й передавати зоозахисникам.
Як повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, відповідну постанову ухвалив Кабмін 24 червня.
Місцева влада у різних областях має розробити власні програми регулювання чисельності безпритульних тварин, керуючись законодавством про захист тварин від жорстокого поводження.
Ухвалений Кабміном документ визначає:
- заходи з вилову та біостерилізації безпритульних тварин;
- перелік осіб, установ та організацій, які можуть надавати такі послуги;
- засоби вилову та порядок поводження з безпритульними тваринами.
Профільний міністр Руслан Стрілець зазначив, що ще до повномасштабної війни Україна почала впроваджувати європейські цінності та стандарти щодо захисту тварин від жорстокого поводження, й надалі буде дотримуватися цього шляху.
"З настанням війни, на жаль, кількість безпритульних тварин в нашій країні значно зросла. Тож це питання потрібно вирішувати цивілізованим шляхом", – додав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося. як в Одесі зі скандалом виділили 5 мільйонів гривень на вилов і стерилізацію бездомних тварин.
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