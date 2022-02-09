Частина депутатів заявила, що в профільну службу неможливо додзвонитися, а безкоштовну стерилізацію кішок і собак ведуть вибірково.

Одеська міська рада зі скандалом виділила на 2022 рік майже 5 млн грн на вилов і стерилізацію бездомних тварин.

Як передає кореспондент УНІАН, виділення коштів передбачено цільовою програмою охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин в Одесі, яку сьогодні винесли на розгляд сесії. Спочатку програму планували затвердити на 2022-2027 роки з фінансуванням понад 30 млн грн. Однак у сесійній залі розгорівся скандал - ряд депутатів вимагали зняти програму з голосування.

Зокрема, вони стверджували, що робота профільного підрозділу мерії неефективна, додзвонитися туди неможливо, безкоштовні вилов і стерилізація тварин проводяться вибірково.

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Згідно з даними, викладеними в проекті програми, кількість виловлених безпритульних тварин (кішок і собак) склала в 2018 році – 2 тис. 719, в 2019 – 3 тис. 150, 2020 році – 3 483, в 2021 році – 2 тис. 327.

Тим не менш, депутати вимагали доопрацювати програму. В результаті годинної суперечки депутати прийняли програму тільки на поточний рік з фінансуванням 5 млн грн.

Одним з пунктів програми значиться придбання та обслуговування обладнання, спорядження та інших матеріалів, необхідних для вилову тварин. Зокрема, мова йшла про закупівлю клітки-пастки, шприцемета-трубки, петлі для захоплення тварин, комплектів для петель для захоплення тварин і квадрокоптера для спостереження за тваринами.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого стало відомо, що одеські комунальники хочуть закупити квадрокоптер для стеження за бездомними собаками. Це питання обговорювалося під час засідання постійної комісії з питань екології, запобігання НС та ліквідації їх наслідків, зв'язку та інформаційних технологій Одеської міської ради. Зокрема, на засіданні обговорювався проект муніципальної програми на 2022-2027 роки, яка передбачає, в тому числі регулювання популяції бродячих собак. Як з'ясувалося, програмою передбачена закупівля квадрокоптерів. Ця новина викликала резонанс.