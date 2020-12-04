Ічіха і Попо приїхали з Японії ще в березні.

Червоні панди - нові зірки зоопарку Сантьяго в Чилі.

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Ічіха і Попо приїхали з Японії ще в березні.

Але через пандемію зоопарк в Сантьяго залишався закритим до грудня, і як тільки відкрився - червоні панди відразу стали улюбленцями публіки, адже раніше тварин цього виду в чилійському зоопарку не було ніколи.

Для них облаштували два вольєри - у приміщенні та на вулиці. У зоопарку сподіваються, що незабаром в родині червоних панд з'явиться поповнення.

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Автор: УНІАН