У зоопарку сподіваються, що незабаром в родині червоних панд з'явиться поповнення / скріншот
Червоні панди - нові зірки зоопарку Сантьяго в Чилі.
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Ічіха і Попо приїхали з Японії ще в березні.
Але через пандемію зоопарк в Сантьяго залишався закритим до грудня, і як тільки відкрився - червоні панди відразу стали улюбленцями публіки, адже раніше тварин цього виду в чилійському зоопарку не було ніколи.
Для них облаштували два вольєри - у приміщенні та на вулиці. У зоопарку сподіваються, що незабаром в родині червоних панд з'явиться поповнення.
Дебют у зоопарку: у Чилі червоні панди стали улюбленцями публіки
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