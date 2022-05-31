Протягом 8 років простою у водах каналу навіть оселилися дикі тварини.

До запуску води з материкової України на окупований півострів, за узаконеною технологією, фахівці повинні були готувати Північно-кримський канал не менше півроку.

Про це йдеться в сюжет Крим сьогодні.

Протягом 8 років простою у водах каналу навіть оселилися дикі тварини, а річище поросло травою та кущами, поділилися політолог Євгенія Гор та експерт Інституту водних проблем та меліорації НААН України Михайло Яцюк.

"Там буде дуже багато сумішей різних, добавок. Не те, щоб вона була отруйною, але вона буде брудна", - зазначила Гор.

Але найбільша загроза - бойові дії, які ведуться просто поруч з місцем водозабору, кажуть журналісти. Проводити аналізи під обстрілами неможливо, тому точно ніхто не знає, якими важкими металами від уламків ракет і снарядів нашпигований ґрунт, з якого все це вимивається водою.

"Водопроводи були обстріляні, розбомблені, в тому числі боєприпасами, що впливають на якість води", - додав Яцюк.

Він уточнив, що вода в Криму в цілому поганої якості через проблеми мереж.

Навіть самі пропагандистські ЗМІ писали, що у водах Північно-кримського каналу зафіксована висока концентрація штучного радіонукліда стронцій-90.

Рівень його вмісту порівнюють з показниками 1988 року - через два роки після аварії на ЧАЕС.

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