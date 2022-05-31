На півдні України зник мобільний зв'язок. Мешканці Бердянська не можуть зателефонувати або прийняти дзвінки, зв'язок можуть "глушити" окупанти.
Про це повідомляти у Telegram-каналі Бердянської міськради.
"Місто все ще без зв'язку. Її немає на всьому півдні України. Українські мобільні оператори заявляють, що вони не відключали зв'язок і не бачать технічних причин для її збою. Швидше за все, її, як завжди, просто глушать", - зазначено в повідомленні.
Оператори мобільного зв'язку також заявили, що вони не планують йти з тимчасово окупованих територій України. Жителі населених пунктів, які захопили рашисти, зможуть користуватися українським мобільним зв'язком, якщо його не будуть "глушити".
Раніше УНІАН вже повідомляв, що мобільний зв'язок зник у Херсоні та області. Окупанти постійно маніпулюють і звинувачують ЗСУ і в тому, що пропадає зв'язок, і що відбуваються обстріли. Одночасно з цим окупант впроваджує російського оператора з кодом + 7 і починає роздавати мобільні картки