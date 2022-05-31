Українські оператори мобільного зв'язку повідомляють, що вони не будуть припиняти надавати послуги жителям тимчасово окупованих територій.

На півдні України зник мобільний зв'язок. Мешканці Бердянська не можуть зателефонувати або прийняти дзвінки, зв'язок можуть "глушити" окупанти.

Про це повідомляти у Telegram-каналі Бердянської міськради.

"Місто все ще без зв'язку. Її немає на всьому півдні України. Українські мобільні оператори заявляють, що вони не відключали зв'язок і не бачать технічних причин для її збою. Швидше за все, її, як завжди, просто глушать", - зазначено в повідомленні.

Оператори мобільного зв'язку також заявили, що вони не планують йти з тимчасово окупованих територій України. Жителі населених пунктів, які захопили рашисти, зможуть користуватися українським мобільним зв'язком, якщо його не будуть "глушити".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що мобільний зв'язок зник у Херсоні та області. Окупанти постійно маніпулюють і звинувачують ЗСУ і в тому, що пропадає зв'язок, і що відбуваються обстріли. Одночасно з цим окупант впроваджує російського оператора з кодом + 7 і починає роздавати мобільні картки

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