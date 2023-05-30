Глобальне потепління призведе до вимирання багатьох видів у Чорному морі.

Глобальне потепління призведе до вимирання багатьох видів в Чорному морі, і цей процес вже не зупинити. Такий прогноз озвучив турецький геолог доктор Осман Бекташ.

Він розповів, що Чорне море складається з трьох шарів: нижній шар, що містить отруйні гази, проміжний шар, що діє як кондиціонер з температурою близько восьми градусів Цельсія, і верхній шар, багатий киснем і морським життям.

У той же час через глобальне потепління середній шар почав тоншати і Бекташ попереджає, що в майбутньому отруйні гази з нижнього шару змішаються з верхнім шаром приводячи до загибелі всього живого. Він зазначає, що цю ситуацію не можна змінити або повернути назад.

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Однак глобальне потепління загрожує і життю людей, зазначає NV.

Так, згідно з останніми даними вчених з Ексетерського університету, до кінця століття температура поверхні Землі підніметься на 2,7 ° C, через що 20% населення планети загрожує смертельна небезпека.

Зокрема, з нестерпними кліматичними умовами може зіткнутися населення деяких регіонів в Індії (600 мільйонів), Нігерії (300 мільйонів), Індонезії (100 мільйонів), а також Філіппінах і Пакистані (по 80 мільйонів кожна).

Глобальне потепління - що відомо

Найближчим часом людей чекає найспекотніший рік в історії - протягом 5 років середня глобальна температура перевищить 1,5 градуса. Також людство очікує "водна криза" - прогнози показують, що до 2050 року дефіцит води будуть відчувати навіть ті регіони світу, де сьогодні такої проблеми немає.

Також на Землі пересихають водойми з прісною водою - за останні 30 років більше половини найбільших озер і водосховищ втратили сотні кубічних кілометрів води.

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