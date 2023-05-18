Протягом 5 років середня глобальна температура перевищить 1,5 градуса.

У найближчі п'ять років людство переживе найспекотніший рік за весь час метеорологічних спостережень. Про це попереджають вчені Всесвітньої Метеорологічної Організації (ВМО).

За їхніми даними, в даний час існує 66-відсоткова ймовірність того, що глобальна середня температура перевищить 1,5 градуса Цельсія хоча б один раз в період до 2027 року. Це стане першим випадком в історії людства.

Вчені відзначають, що це не означає, що середня температура на планеті залишиться вище цієї позначки. На їхню думку, попереду людство очікують часи, коли середня глобальна температура все частіше буде підніматися вище 1,5 C.

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ВМО також заявила, що існує 98-відсоткова ймовірність того, що найспекотніший рік за всю історію спостережень буде зафіксовано до 2027 року.

"Прогнозується, що середні глобальні температури будуть продовжувати зростати, віддаляючи нас все далі і далі від клімату, до якого ми звикли", — сказав вчений Метеорологічного бюро, який керував складанням звіту, доктор Леон Хермансон.

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Вчені-кліматологи попереджають, що на людство насувається глобальна водна криза, яка може "вийти з-під контролю". Прогнози показують, що до 2050 року дефіцит води будуть відчувати навіть ті регіони світу, де сьогодні такої проблеми немає.

Водночас для Європи глобальне потепління може обернутися похолоданням місцевого клімату. Все через проблему з теплою течією Гольфстрім, яка може зникнути при потеплінні. Саме вона забезпечує Європі більш теплий клімат, ніж іншим регіонам світу на тій же широті.

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