Експерти звинувачують підвищення температури моря, викликане кліматичною кризою, в загибелі ведмежат на об'єкті спадщини ЮНЕСКО.

Вісім із десяти дитинчат бурого ведмедя, народжених цього року у віддаленій частині північної Японії, померли через брак лосося. Експерти звинувачують підвищення температури моря, викликане кліматичною кризою.

Поряд з жолудями горбуша, або рожевий лосось, є важливим джерелом їжі для приблизно 500 бурих ведмедів, що живуть на півострові Сіретоко на Хоккайдо. Це об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, відомий своєю мальовничою береговою лінією і дикими тваринами, пише Guardian.

Місцева влада з тривогою відреагувала на те, що в цьому місяці оператор туристичного катера помітив голодуючого ведмежати, котрий відчайдушно шукав їжу на східному узбережжі півострова. Повідомляється, що ведмідь перевертав каміння і рився в купах викинутих на берег морських водоростей в пошуках їжі.

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Горбуша, що вилупилася в річках Хоккайдо, проводить зиму в морі, а в період з серпня по жовтень повертається в струмки Сіретоко для відкладання ікри. Бурі ведмеді зазвичай підстерігають лосося, поки той рухається вгору за течією, але через брак річкової риби вони змушені плавати в морі.

"Деякі ведмеді дуже схудли. Їм доводиться нелегко, тому що в річках немає риби, як і минулого року", - розповів Кацуя Нода, оператор туристичного катера.

Експерти заявили, що з середини липня до початку серпня 2021 року температура поверхні моря у Хоккайдо залишалася вище 20°C, що на 5°c перевищує середній показник для цієї пори року.

Дослідники з Університету Хоккайдо попереджають, що якщо глобальне потепління продовжиться такими ж темпами, температура морської води навколо острова в 2090-х роках підвищиться на 10°C в порівнянні з рівнями 1980-х років.

За словами Масамі Яманака, дослідника фонду природи Сіретоко, дефіцит лосося в поєднанні з поганим урожаєм жолудів має руйнівний вплив на ведмежат бурого ведмедя. "Приблизно від 70% до 80% дитинчат, народжених цього року, мертві. Це дійсно серйозна ситуація", - сказав Яманака.

За даними Асоціації по розмноженню лосося Хоккайдо, у період з 25 липня по 5 вересня 2020 року рибалки виловили 482775 горбуші в річках Хоккайдо, найпівнічнішого головного острова Японії, але минулого року - тільки 23298. Враховуючи статистичні дані, які показують, що хороші улови трапляються раз на два роки, улов у 2022 році виявився напрочуд невеликим.

Дефіцит жолудів звинувачують у зростанні нападів ведмедів на людей на Хоккайдо та в інших частинах Північної Японії, коли вони приходять до населених пунктів у пошуках їжі.

За даними уряду префектури, всього за рік до квітня 2022 року на Хоккайдо було спіймано і вбито 1056 бурих ведмедів - це найвищий показник за всю історію спостережень і вперше число перевищило 1000 особин. Із загальної кількості 999 бурих ведмедів були знищені, щоб запобігти пошкодженню врожаю або тому, що вони вважалися небезпечними для місцевого населення.

Кількість людей, які постраждали або загинули внаслідок інцидентів, пов'язаних з ведмедями, за той же період становила 14, а збиток врожаю оцінюється в 262 мільйони ієн (близько 65 млн грн, - УНІАН) - це найвищі показники за всю історію.

Потепління океану - новини

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними дослідників, Світовий океан став теплішим, ніж будь-коли раніше. Сильне і значне потепління океану з кінця 1950-х років відбувається повсюдно і триватиме, поки людство не досягне показника нульових викидів.

Зміна клімату також призводить до того, що океани на Землі з часом стають все зеленішими, особливо в низьких широтах поблизу екватора. Зміни були виявлені більш ніж в 56% Світового океану - на площі більше, ніж вся суша на Землі.

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