Юна Далія зуміла врятувати метелика. У зв'язку з цим вона зробила тату на зап'ясті, де був зображений Немо-Бакі і підпис "ніколи не здавайся".

Американка врятувала метелика з відірваним крильцем, зробивши йому протез з пір'їнки.

На відео, яке Далія опублікувала в TikTok, звернуло увагу The Dodo.

Метелик на ім'я Немо-Бакі мав пошкоджене праве крило, тому Далія вирішила його відновити. У магазині дівчина купила перо потрібного розміру і приклеїла його метелику.

У перший час комасі було складно управлятися з новим крилом, тому дівчина почала влаштовувати йому маленькі "тест-драйви". Спочатку метелик пролітав всього кілька метрів, потім навчився літати кімнатою і, врешті-решт, дівчина винесла його в сад. Там комаха вже могла харчуватися самостійно і не потребувала допомоги Далії.

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Коли метелик полетіла з саду, американка стала переживати, чи зможе він вижити. Але одного разу вона знову зустріла його на одній зі своїх клумб.

Це настільки надихнуло юну американку, що вона зробила тату на зап'ясті, де був зображений Немо-Бакі і підпис "Ніколи не здавайся".

Нагадаємо, користувачів TikTok зворушило відео про дружбу собаки з метеликами. Пес грав на галявині з тенісним м'ячиком, коли до нього раптом підлетіли два великі жовто-чорні метелики і почали витися навколо його носа. Від подиву Гордо аж впустив м'ячик з пащі і став заворожено спостерігати за літаючими комахами, одна з яких приземлилася йому прямо на ніс.

Відео стало вірусним, набравши протягом трьох діб понад 18,6 мільйона переглядів і 5,4 мільйона лайків.

Автор: Віолетта Орлова