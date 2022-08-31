Всього жертвами стали чотири черепахи.

В Еквадорі вбили і з'їли чотирьох галапагоських черепах. Після того, як в національному парку Ла Ісабела були виявлені останки древніх рептилій, які знаходяться під загрозою зникнень, місцева прокуратура почала розслідування.

Вбивство тварин, які перебувають під загрозою зникнення, було заборонено владою Еквадору з 1933 року, а пізніше для тих, хто на них полює, ввели кримінальне покарання до трьох років в'язниці, нагадує Бі-бі-сі.

М'ясо черепах колись вважалося делікатесом, але тепер великі рептилії знаходяться під охороною, оскільки їх чисельність за останні століття скоротилася в 13 разів - зараз у світі налічується близько 15 тис. гігантських черепах в порівнянні з 200 тис. в XIX столітті.

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Незважаючи на охорону і загрозу в'язниці, тільки за останні два роки в Національному парку Еквадору було вбито більше двох дюжин тварин.

У вересні 2021 року доглядачі парку виявили в Ла Ісабелі останки 15 гігантських черепах. Фотографії їх порожніх панцирів розійшлися в соцмережах і викликали обурення в Еквадорі і по всьому світу. Тоді охорона парку була посилена, проте, ймовірно, цього недостатньо.

Недавнє виявлення останків ще чотирьох тварин показало, що полювання на черепах триває, незважаючи на повну заборону.

Галапагоські черепахи

Галапагоські гігантські черепахи (також відомі як слонові черепахи) живуть більше 100 років і є одними з найдавніших істот на Землі. Вони - найбільші з живучих в даний час сухопутних черепах і одні з найбільших рептилій. Вага галапагоських черепах досягає більше 400 кг, в довжину вони - більше 1,8 метрів.

Крім того, що ці черепахи не живуть ніде, крім Галапагоських островів, вони - живі представники періоду динозаврів.

Про цих черепах світу стало відомо завдяки англійському вченому-натуралісту Чарльзу Дарвіну, який прибув на Галапагоські острови в 1835 році на кораблі "Бігль" і виявив там безліч ендеміків, тобто природних елементів, що існують тільки в одному місці і ніде більше. Свої знахідки Дарвін описав у своїх знаменитих наукових працях, живий світ Галапагоських островів став предметом його пильного вивчення, але до гігантських черепах він поставився тоді споживацьки. В дорогу від Галапагоських островів до Полінезії Дарвін завантажив на корабель кілька десятків черепах, які були з'їдені екіпажем.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня черепаха Тора, яка вилетіла з вікна на другому поверсі під час ракетного обстрілу окупантів у березні, влаштувалася в Київському зоопарку. Відвідувачі можуть побачити дивом вижиле земноводне.

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