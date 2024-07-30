Потепління океанів впливає на джерела їжі багатьох морських тварин на Галапагосах.

Тепле ранкове світло відбивається від залишків природної кам'яної арки біля острова Дарвін, одного з найвіддаленіших островів на Галапагосах. У прозорій, глибокій синій воді тисячі істот - риби, акули-молоти, морські ігуани - рухаються в пошуках їжі.

Обвалення 2021 року арки Дарвіна, названої на честь знаменитого британського натураліста, що стоїть за теорією еволюції, сталося через природну ерозію. Але її загибель підкреслила крихкість великого архіпелагу, який піддається дедалі більшому тиску як через зміну клімату, так і через інвазивні види, пише AP.

Потепління океанів впливає на джерела їжі багатьох морських тварин на Галапагосах. Морським ігуанам - одному з багатьох видів, які є ендемічними або унікальними для Галапагоських островів, - складніше знаходити червоні та зелені водорості, яким вони надають перевагу. Морські черепахи насилу гніздяться при більш високих температурах. Вирощувати дитинчат стає складніше, оскільки вода нагрівається і стає менше доступних поживних речовин.

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"У нас тут є все - ось чому люди кажуть, що Галапагоси такі різноманітні - але в нас є невелика кількість усього", - сказала Наташа Кабесас, гід-натураліст.

Сам архіпелаг розташований там, де сходяться основні океанічні течії - прохолодна з півдня, тепла з півночі та холодна висхідна течія із заходу. А ще є Ель-Ніньо, періодичне і природне потепління Тихого океану, яке впливає на погоду в усьому світі.

Галапагоси завжди були чутливі до змін температури океану. Хоча температура змінюється залежно від сезону та інших природних кліматичних явищ, температура океану підвищується через антропогенну зміну клімату, оскільки океани поглинають більшу частину надлишкового тепла з атмосфери. Океан пережив найтепліше десятиліття принаймні з 1800-х років за останні 10 років, а 2023 рік став найтеплішим роком для океану за всю історію спостережень.

На початку червня в Південній півкулі настає зима, а течія Кромвеля виносить на поверхню китових акул, молотоголових акул і величезних сонячних риб. Вона також забезпечує поживними речовинами пінгвінів, морських ігуан і морських левів, які шукають їжу. Оскільки цього сезону дедалі більше цих тварин дають про себе знати, вчені відстежують, як вони пережили потепління минулорічного Ель-Ніньо.

Ель-Ніньо може спричинити брак продовольства для деяких видів, таких як морські ігуани і морські черепахи, оскільки тепліший океан означає скорочення джерел їжі. Вчені, які спостерігають за видами, відзначили значне зниження чисельності популяції під час подій Ель-Ніньо.

Морські ігуани плавають як змії у воді від каменя до каменя, коли хвилі розбиваються об берег острова Фернандіна. Вони чіпляються за підводне каміння, щоб харчуватися водоростями, які там ростуть, тоді як морські леви крутяться навколо них, як цуценята, які шукають, з ким би погратися.

Ігуани були "одним із найбільш постраждалих видів від Ель-Ніньо минулого року, і зараз вони все ще відновлюються", - сказав директор Галапагоського заповідника Хорхе Карріон.

Оскільки підвищення температури океану загрожує водному або морському життю, на суші виникає інша проблема. Здичавілі тварини - кішки, собаки, свині, кози та велика рогата худоба, жодна з яких не є місцевою, - загрожують унікальним видам островів.

Після пандемії COVID-19 багато людей кидають собак і котів, сказала Кабесас.

"Якщо ви не дбаєте про них, вони стають проблемою, і тепер соромно бачити собак всюди. У нас зараз велика проблема, я не знаю, що ми будемо робити", - заявила вона.

Немісцеві тварини становлять особливу загрозу для гігантських черепах, тісно пов'язаних із Галапагосами. Чисельність черепах різко скоротилася в 19 столітті через полювання і браконьєрство, і влада працювала над їхнім захистом від людей. Вбивство гігантської черепахи незаконне з 1933 року.

"За одну ніч дика свиня може знищити всі місця гніздування в районі", - сказав Карріон.

Доглядачі парку намагаються відвідувати райони з місцями гніздування раз на день і вбивати свиней, коли знаходять їх. Але свині невловимі, заявив Карріон.

Дикі кішки харчуються дитинчатами морських ігуан, і як свині, так і кішки конкурують за їжу з черепахами.

Якщо інвазивних видів і потепління океанів недостатньо, є ще пластик, який є широко розповсюдженою проблемою у світових океанах. В одному недавньому дослідженні повідомлялося про мікропластик у животах галапагоських пінгвінів.

"На Галапагосах немає тварин, у їжі яких не було б мікропластику", - додав Карріон.

Що відбувається на Галапагоських островах

У березні небо над Галапагоськими островами забарвилося в червоний колір - там почав вивергатися вулкан Ла Кумбре. За даними влади, безпосередньої небезпеки для населення не було, оскільки острів, на якому розташований вулкан, безлюдний.

Викиди газу і теплові аномалії виявили за допомогою супутникових систем. Вчені спостерігали за вулканом, однак, за їхніми словами, виверження не вплинуло на туризм на островах.

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