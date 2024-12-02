Дослідження має наслідки, що виходять за рамки демонстрації того, як полюють косатки.

За словами вчених, фотографії та відео показали нові, спеціалізовані методи полювання, які використовують косатки для нападу на найбільшу у світі рибу. У чотирьох випадках, група косаток полювала на китових акул у Каліфорнійській затоці, пише Sky News.

Зазначається, що вони працювали спільно, щоб вдарити китову акулу, поки вона не перекинеться.

"У цьому положенні акули входять у стан тонічної нерухомості і більше не можуть рухатися довільно або сховатися, занурившись глибше. Тримаючи її під контролем, косатки можуть із більшою легкістю та швидкістю наближатися до тазової ділянки акули й витягувати органи, що мають для них поживне значення", - сказав Ерік Хігуера Рівас, морський біолог із Conexiones Terramar і старший автор статті Frontiers in Marine Science.

Під час нападів, знятих на відео в період з 2018 по 2024 рік, косатки вбивали молодих китових акул, які збиралися в Каліфорнійській затоці, щоб поїсти. Рівас зазначив:

"Ми показуємо, як косатки демонструють техніку спільного полювання на китових акул, що характеризується зосередженням на атаці в ділянку тазу, змушуючи китову акулу стікати кров'ю та даючи змогу косаткам отримати доступ до багатої на ліпіди печінки".

Дослідження має наслідки, що виходять за рамки демонстрації того, як полюють косатки. Окремі косатки були ідентифіковані шляхом аналізу фотографій їхніх спинних плавників і відмінних особливостей, таких як шрами.

Одна косатка на ім'я Монтесума була присутня під час трьох нападів, а самка косатки, раніше помічена з нею, також брала участь один раз, що дає змогу припустити, що вони можуть бути родичами або членами однієї зграї.

На думку вченого, якщо в затоці є мисливська зграя, то необхідно вжити заходів захисту, щоб гарантувати, що вони не постраждають від туризму і морських авантюристів, а також від довгострокових наслідків зміни клімату.

"Має бути конкретна нормативна норма, яка гарантує, що будь-який тип діяльності, не пов'язаної з видобутком корисних копалин, здійснюватиметься в шанобливий і сталий спосіб", - додав Рівас.

Новини про косаток

Дослідники стверджують, що косатки північно-західної частини Тихого океану знову почали носити "лососеві капелюхи", повертаючи химерну тенденцію, вперше описану в 1980-х роках.

Минулого місяця вчені та спостерігачі за китами помітили косаток у Південному П'юджет-Саунді та біля узбережжя Пойнт-Ну-Пойнт у штаті Вашингтон, які плавали з мертвою рибою на головах.

Вас також можуть зацікавити новини: