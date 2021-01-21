Самці південноафриканських богомолів побилися з самками і примусили їх до спаровування.

Ентомологи вперше описали примусове спарювання у богомолів, при якому самці перші атакували самку.

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Як пише N+1, самки богомолів зазвичай охоче поїдають потенційних партнерів, причому нерідко до спарювання, тож самцям під час залицяння доводиться бути вкрай обережними.

Однак співробітники Оклендського університету Натан Бурк (Nathan W. Burke) і Грегорі Холуелл (Gregory I. Holwell) встановили, що самці Південноафриканських богомолів Miomantis caffra поводяться трохи інакше: вони нападають на самок, намагаючись схопити їх передніми ногами, і в разі перемоги примусово осіменяють.

Як наголошується в статті для журналу Biology Letters, подібна поведінка не дає повної гарантії, що самець виживе і запліднить самку, але помітно підвищує його шанси на успіх.

Вчені відзначають, що самки богомолів розглядають самців в першу чергу як їжу і лише в другу — як сексуальних партнерів. Широко відомо, що вони часто поїдають чоловічих особин, відкушуючи їм голову безпосередньо під час спарювання або відразу після нього. Однак нерідко невдахи залицяльники стають жертвами самок ще на стадії залицяння. Щоб уникнути цього, богомоли-самці наближаються до потенційних партнерок повільно і дуже обережно.

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Автор: УНІАН