У Київському зоопарку запевнили, що тварини мають постійний доступ до чистої питної води, зволожувачів, басейнів і ставків.

Спекотний літній період є справжнім викликом не лише для людей, а й для великої кількості тварин. У Київському зоологічному парку загальнодержавного значення на своїй сторінці у Facebook показали, як тварини рятуються від спеки.

"Спекотний літній період - це завжди виклик для кіперів зоопарку. Адже навіть у найспекотніший день кожна тварина має перебувати в комфортних умовах, а це насамперед - постійний доступ до чистої питної води, зволожувачів, басейнів і ставків", - написали в Київському зоопарку.

Співробітники зоопарку поділилися, що впоратися зі спекою тваринам допомагають 10 озер і ставків, 32 фонтани, 23 електропоїлки, 21 водоспад, 33 акваспінери, 25 басейнів і 58 розпилювачів. Ба більше, на території Київського зоопарку встановлено понад 50 різних тіньових навісів, зокрема маленьку сонячну парасольку для черепах, а також велику тканинну перголу для слонів.

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"Тож усі мешканці насолоджуються водними процедурами, відпочиваючи в зеленому парку КиївЗоо", - йдеться в повідомленні.

В Україні зникає все більше рідкісних птахів

Нагадаємо, що співробітник Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України Геннадій Фесенко говорив про те, що деякі рідкісні види птахів, які раніше мешкали в Україні, повністю зникли. Він зазначив, що деякі птахи опинилися на межі вимирання через людську діяльність.

Фесенко розповів, що серед видів, які нещодавно увійшли до Червоної книги, є пірнікоза сірощока.

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