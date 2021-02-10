В результаті події ніхто не постраждав.

В Австралії через коалу, яка вийшла на трасу, зіткнулися шість автомобілів.

Читайте такожВ Австралії величезний крокодил виліз на пляж і на очах у дівчини з'їв двох акул (відео)Про це пише TJournal з посиланням на The Guardian.

Коала вийшла на трасу в Аделаїді, а водій, який помітив її, спробував уникнути зіткнення і загальмував. Автомобілісти, що їхали слідом, не впоралися з керуванням.

Надя Тагвелл, яка застрягла в пробці через аварію, допомогла зловити тварину і посадила її в свою машину. Вона і раніше рятувала тварин з доріг, тому у неї був збережений номер Центру допомоги коалам.

Жінка домовилася про зустріч з фахівцями на найближчій заправці. Їй довелося чекати близько години, і за цей час коала сіла за кермо машини.

"Насправді він був досить спокійною коалою, навіть не бився через те, що знаходиться в ув'язненні і без проблем пішов у кошик", - розповіла Тагвелл.

Пізніше коалу випустили в ліс - подалі від автостради. В результаті події ніхто не постраждав.

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Автор: УНІАН