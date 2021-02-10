В Австралії через коалу, яка вийшла на трасу, зіткнулися шість автомобілів.
Читайте такожВ Австралії величезний крокодил виліз на пляж і на очах у дівчини з'їв двох акул (відео)Про це пише TJournal з посиланням на The Guardian.
Коала вийшла на трасу в Аделаїді, а водій, який помітив її, спробував уникнути зіткнення і загальмував. Автомобілісти, що їхали слідом, не впоралися з керуванням.
Надя Тагвелл, яка застрягла в пробці через аварію, допомогла зловити тварину і посадила її в свою машину. Вона і раніше рятувала тварин з доріг, тому у неї був збережений номер Центру допомоги коалам.
Жінка домовилася про зустріч з фахівцями на найближчій заправці. Їй довелося чекати близько години, і за цей час коала сіла за кермо машини.
"Насправді він був досить спокійною коалою, навіть не бився через те, що знаходиться в ув'язненні і без проблем пішов у кошик", - розповіла Тагвелл.
Пізніше коалу випустили в ліс - подалі від автостради. В результаті події ніхто не постраждав.
Вам може бути цікаво
- Перше дитинча з часів пожеж: в австралійському нацпарку народилася коала (відео)
- В Австралії сім'я повернулася додому і виявила на новорічній ялинці коалу (відео)
- Вчені знайшли найменшого у світі хамелеона розміром з монету (відео)
- Тенісист став хрещеним батьком новонародженої коали (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram