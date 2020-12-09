У жовтні в Кремлі зізналися, що ситуація з водопостачанням в окупованому Криму – критична.

У мережі з’явилися фото пересохлого водосховища, який напував мешканців Криму.

В об’єктив камери потрапила потріскана від нестачі вологи земля, ледве видніється маленьке озерце, що раніше було глибоким водосховищем.

Читайте також"Зате на Місяці воду знайшли": у мережі показали наслідки екологічної катастрофи в Криму (фото)

«Навіть не уявляю, що ми переживемо перед поверненням в Україну», – підписала фото блогер з Криму під нікнеймом RoksolanaToday&КрымUA.

У жовтні в Кремлі зізналися, що ситуація з водопостачанням в окупованому Криму – критична. Проте у Путіна самовпевнено заявляли, що напоять півострів водою.

Раніше уряд РФ виділив для розв’язання проблеми 50 мільярдів рублів.

Засуха в Криму: що відомо

З 24 серпня в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів через посуху й обміління водосховищ почали вводити обмеження подачу води. Питну воду жителям подають строго по годинах - вранці та ввечері. З 23 вересня обмежувальні заходи подачі води ввели в Алушті, Партеніті та Малому Маяку. Також через пересохлі свердловини воду у 29 сіл північного Криму доставляють цистернами.

Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до «гіршого сценарію» з водозабезпеченням півострова.

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне річище Дніпра з півостровом.

Після окупації Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.

Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливо тільки після деокупації півострова.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН