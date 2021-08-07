Леви напали та вбили дітей неподалік всесвітньо відомого заповідника.

Троє маленьких дітей загинули внаслідок нападу левів у Танзанії.

Про це повідомляє The Guardian.

Подія сталася неподалік всесвітньо відомого заповідника дикої природи Танзанії Нгоронгоро. Дітвора вирушила туди шукати зниклу худобу.

У поліції розповіли деталі трагедії. Діти віком від 9 до 11 років повернулися додому після школи. Побачивши, що домашня худоба зникла, вони подалися на її пошуки в напрямку Нгоронгоро.

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Нгоронгоро на півночі Танзанії є об’єктом всесвітнього спадку, де мешкають дикі тварини, зокрема великі кішки – леви, гепарди й леопарди.

Правоохоронці закликали племена, що проживають на заповідній території, остерігатися хижаків, особливо наглядати за дітьми, яким доручають турбуватися про домашню худобу.

Танзанія дозволяє деяким племенам, зокрема масаям, мешкати у національних парках. Проте останні часто вступають у конфлікт з дикими тваринами, такими як леви й слони, бо ті полюють на свійських тварин й знищують посіви.

На природоохоронній території водяться майже всі види тварин Східної Африки. За оцінками, загальна кількість ссавців на Кратерному нагір’ї становить 25 тисяч особин.

Автор: Яна Ставська