Троє маленьких дітей загинули внаслідок нападу левів у Танзанії.
Про це повідомляє The Guardian.
Подія сталася неподалік всесвітньо відомого заповідника дикої природи Танзанії Нгоронгоро. Дітвора вирушила туди шукати зниклу худобу.
У поліції розповіли деталі трагедії. Діти віком від 9 до 11 років повернулися додому після школи. Побачивши, що домашня худоба зникла, вони подалися на її пошуки в напрямку Нгоронгоро.
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Нгоронгоро на півночі Танзанії є об’єктом всесвітнього спадку, де мешкають дикі тварини, зокрема великі кішки – леви, гепарди й леопарди.
Правоохоронці закликали племена, що проживають на заповідній території, остерігатися хижаків, особливо наглядати за дітьми, яким доручають турбуватися про домашню худобу.
Танзанія дозволяє деяким племенам, зокрема масаям, мешкати у національних парках. Проте останні часто вступають у конфлікт з дикими тваринами, такими як леви й слони, бо ті полюють на свійських тварин й знищують посіви.
На природоохоронній території водяться майже всі види тварин Східної Африки. За оцінками, загальна кількість ссавців на Кратерному нагір’ї становить 25 тисяч особин.