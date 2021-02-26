Деякі з ділянок на продаж сягають розміру тисячі футбольних полів.

Через платформу Facebook Marketplace соціальної мережі Facebook незаконно розпродаються ділянки тропічних лісів Амазонії.

Деякі з ділянок сягають розміру тисячі футбольних полів, повідомляє BBC.

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Будь-який користувач може знайти оголошення з ділянками, незаконно виставленими на продаж, використовуючи португальські еквіваленти запитів «ліс», «природні джунглі» і «деревина» в пошуку на Facebook Marketplace, а також вибравши один з районів Амазонки як місце розташування. У деяких результатах видачі є навіть зображення з супутника і координати GPS.

Багато продавців відкрито визнають, що не мають права власності на ці землі.

BBC вдалося отримати інформацію від кількох продавців. Один з них, чоловік на ім'я Альвім Соуза Алвес, намагався продати ділянку в заповіднику Уру-Еу-Вау-Вау приблизно за 23 тис. долл. у місцевій валюті. Заповідник — це дім для спільноти з більш ніж 200 представників корінних жителів. За даними бразильського уряду, там проживають ще щонайменше п'ять груп індіанців, які ніколи не контактували із зовнішнім світом.

Однак згодом продавець заявив: «Там немає індіанців. Від моєї землі вони знаходяться за 50 км».

BBC показала це оголошення у Facebook лідеру громади Уру-Еу-Вау-Вау. За його словами, згадана ділянка розташована в районі, який його громада використовувала для полювання, лову риби та збору фруктів.

Читайте такожЗіткнулися шість автомобілів: в Австралії коала спровокувала ДТП (фото)«Це неповага. Я не знаю цих людей, але думаю, їх мета — вирубати ліс на землі корінних народів... Можна сказати, вирубати наше життя», — сказав він.

Лідер громади закликав Facebook активніше з цим боротися.

Одним із факторів, що підштовхують до незаконної вирубки лісів, є можлива зміна статусу земель. Стратегія полягає в тому, щоб вирубати ліси, а потім просити владу зняти з території охоронний статус, після чого продавці зможуть офіційно викупити ділянки у влади та легалізувати володіння ними.

Представники соцмережі стверджують, що Facebook «готова співпрацювати з місцевою владою», проте самостійно діяти, щоб припинити торгівлю, не буде. У Facebook заявили, що самостійно визначити, які оголошення про продаж незаконні, це дуже складне завдання, тому його слід залишити на розсуд місцевої судової влади та інших органів.

Довідка УНІАН. Дощові ліси в басейні річки Амазонки, які також називають «легенями планети» — це найбільший тропічний ліс на Землі з найбагатшим біорізноманіттям. Власне ліс займає близько 5,5 млн квадратних кілометрів — половину загальної площі всіх тропічних лісів світу.

Ліси Амазонії охоплюють територію Бразилії, Перу, Колумбії, Венесуели, Еквадору, Болівії, Гайани, Суринаму і Французької Гвіани.

Основною причиною збезлісення Амазонії є розчищення території під поселення і сільське господарство.

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Переклад: Катерина Комолова