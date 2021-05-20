Наступного разу грандіозний виводок очікують у 2038 році.

На східному узбережжі Америки після 17 років зимової сплячки з'явилися мільярди цикад.

Це характерний для регіону вид цикад із 13-ти та 17-річними життєвими циклами, повідомляє ВВС. Вони з'явилися у 18 американських штатах

Як повідомляється, цикад, які вилізли з-під землі навесні цього року, називають Виводком Х (Brood X). Вони 17 років харчувалися соком з коріння дерев.

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За розрахунками, з гектара землі вилізло 1,5 мільйони комах, тобто загалом з'явилися десятки мільярдів цикад.

Як повідомляється, тепер 4-5 тижнів деякі штати США будуть практично встелені килимом з цикад. Згодом для розмноження цикади вирушають в сади та ліси.

Наступного разу грандіозний Виводок Х очікують у 2038 році.

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Автор: Катерина Лиманська