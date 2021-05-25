Нашестя гризунів називається чумою.

В Австралії миші заполонили штати Квінсленд та Новий Південний Уельс. Гризуни, що поїдають собі подібних, сіють хаос на фермах, в житлових будинках, школах та лікарнях. Міста задихаються від різкого запаху продуктів їхньої життєдіяльності.

Про це пише Bloomberg.

Миші забираються у вантажівки з продуктами та автостопом колесять сходом країни. Місцеві побоюються, що зовсім скоро вони доберуться і до Сіднея – найбільшого міста Австралії.

Самки дають новий послід кожні три тижні. Повідомляється, що дорогою голодні гризуни пожирають останки собі подібних.

«Намагатися підрахувати кількість мишей у Східній Австралії зараз – все одно, що намагатися порахувати зірки у небі», – заявив експерт CSIRO Стів Генрі.

Миші знищують посіви та поїдають або забруднюють своїм послідом зібраний фермерами урожай. Також гризуни псують будинки та техніку.

Нашестя мишей в Австралії: що ще відомо

Як пише CNN, нашестя мишей називається чумою. Державне об'єднання наукових і прикладних досліджень Австралії (CSIRO) вважає нею присутність 800-1000 гризунів на одному гектарі.

Читайте такожНа межі екологічної катастрофи: вода на Донбасі стає небезпечною-геологиПричина чуми – минулорічні дощі. У 2020-му в регіоні випала Дворічна норма опадів. Зливи не тільки виявилися корисними для посівів, вони створили ідеальні умови для мишей.

Через масштаби катастрофи Новий Південний Уельс виділив 5000 літрів бромадіолону – потужної отрути для гризунів. Її хочуть розподілити у 20 найбільш постраждалих районах. Влада готується до отримання дозволу.

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Автор: Катерина Шварц