На пляжах Одеси зафіксовано ймовірно нафтові плями та мертвих птахів. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

"Ситуація на узбережжі. У районі пляжів Дельфін та Ланжерон виявлено плями, схожі на нафтові, а також загиблих птахів", - заявив посадовець.

За його словами, наразі розмір плям та походження встановлюються. Ситуацію перевіряють відповідні служби. Як зазначив Лисак, на місце вже виїхали фахівці екологічної інспекції, комунального підприємства "Узбережжя", комунальної установи "Рятувальна-водолазна станція" та Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.

Після отримання висновків фахівців, додав очільник МВА, буде надано додаткову інформацію щодо цієї події.

Аварія російських танкерів у Чорному морі - подробиці

Як писав УНІАН, 15 грудня 2024 року у районі Керченської протоки зазнали аварії два російські танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Внаслідок стався розлив нафтопродуктів, забруднення фіксували на узбережжях Анапи у Краснодарському краї РФ та Керченського півострова та на Одещині. Тоді загинуло дуже багато водоплавних птахів, ссавці тощо.

У жовтні 2025 року керівник громадської організації "Зелений Лист", хімік, біолог Владислав Балінський розповів, що танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239" продовжують отруювати Чорне море, зокрема зафіксовано черговий витік мазуту з уламків цих суден. За його словами, за 10 місяців російська влада так і не провела герметизацію корпусів під водою – витоки тривають і навіть посилилися з приходом осінніх штормів.

