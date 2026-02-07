У Києві світло даватимуть по 1,5-2 години на добу, - енергетики

Ситуація в енергосиистемі відчутно погіршилася після нічного обстрілу.

Після нічного обстрілу з боку РФ ситуація в енергетиці залишається дуже складною. Особливо у Києві, де споживачі отримують електроенергію лише на короткий проміжок часу – на півтори-дві години. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Через пошкодження високовольтних підстанцій були вимушено розвантажені АЕС. Наразі у більшості областей продовжують діяти аварійні відключення. Втрата потужності внаслідок нічної атаки створила додатковий значний дефіцит електроенергії, який вкрай важко перекрити, тому найближчі дні будуть важкими", - йдеться у повідомленні.

Енергокомпанія ДТЕК також повідомляє, що стабільних графіків подачі світла киянам чекати не варто у найближчий час.

"У ніч з 6 на 7 лютого росіяни атакували енергосистему. Пошкоджені дві теплоелектростанції ДТЕК і ключові високовольтні підстанції. Система працює з максимальними обмеженнями. Звичні графіки не діють. Найскладніше – у Києві. Через тривалі удари по інфраструктурі світло зараз є півтори–дві години на добу. Попереду складні дні", - кажуть в компанії.

Російський удар по енергетиці: останні новини

Як писав УНІАН, внаслідок російського ракетного обстрілу 7 лютого Бурштинська теплоелектростанція в Івано-Франківській області зазнала серйозних пошкоджень і повністю зупинила роботу. Місто тимчасово залишилося без централізованого тепла та водопостачання. Ситуація на станції вважається критичною; наразі невідомо, коли саме відновлять її роботу, оскільки пошкодження дуже серйозні.

Такий удар по енергетичній інфраструктурі може призвести до жорстких графіків обмежень електропостачання та подальших незручностей для населення Івано-Франківщини, особливо в опалювальний сезон, адже ТЕС забезпечує тепло і частково електрику для регіону, і станція наразі "на нулі".

