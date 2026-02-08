Трамп змінив тактику ведення переговорів щодо України: AP розкрив деталі

Зміна тактики свідчить про те, що Трамп віддав перевагу більш жорсткій і оперативній зовнішній політиці.

Провідні військові чиновники США вперше беруть участь у ключових переговорах з РФ та Іраном, що свідчить про нову стратегію дипломатії глави Білого дому Дональда Трампа, де військові безпосередньо впливають на зовнішню політику.

Як пише видання Associated Press (AP), Трамп прийняв незвичайне рішення, залучивши військових до переговорів на високому рівні.

Кого відправили на переговори

Видання акцентувало, що міністр армії США Ден Дрісколл відіграє ключову роль у переговорах про закінчення війни РФ проти України, підтримуючи зв'язок з українською владою між сесіями.

Дрісколл виконує функцію зв'язкового між Україною і США, включаючи Джареда Кушнера і спецпредставника Стіва Віткоффа, забезпечуючи безперервність діалогу.

До того ж, як зазначає AP, до переговорів в Абу-Дабі приєднався і генерал Алексус Грінкевич, командувач Європейським командуванням США і головнокомандувач НАТО в Європі.

Відзначається, що його участь у переговорах спрямована на відновлення високорівневого військового контакту з Кремлем, забезпечуючи постійний діалог для досягнення тривалого миру.

А адмірал Бред Купер, командувач Центральним командуванням США, вперше взяв участь у непрямих переговорах з Іраном, які пройшли в Омані. На зустріч він прийшов у парадній формі, щоб натякнути на посилення присутності США в регіоні.

Що це означає

В цілому експерти вважають, що рішення Трампа відправляти на переговори військових, а не дипломатів, показує прагнення Білого дому до більш жорсткої і оперативної зовнішньої політики. Такий підхід демонструє відхід від традиційної дипломатії і посилення ролі військових у вирішенні міжнародних конфліктів.

Переговори про закінчення війни в Україні

На початку лютого в ОАЕ пройшов черговий раунд мирних переговорів. 5 лютого, коментуючи результати зустрічі, спецпредставник США Стів Віткофф розповів, що вона була "конструктивною". Він сказав, що на переговорах обговорювали механізми реалізації режиму припинення вогню і способи моніторингу припинення бойових дій.

6 лютого видання The Wall Street Journal проаналізувало переговори, написавши, що вони закінчилися з мінімальним результатом. Журналісти відзначили, що українські, американські та російські переговірники закінчили переговори в Абу-Дабі, не досягнувши практично ніякого прогресу з найскладнішого питання - про контроль територій Донбасу.

Видання зазначило, що єдиним помітним результатом став обмін військовополоненими.

