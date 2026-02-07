Трамп скликає перше засідання Ради миру, - Axios

Засідання планують провести в Інституті миру, який Трамп нещодавно перейменував на свою честь.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп скликає перше засідання створеної ним Ради миру. Воно має відбутися вже 19 лютого у Вашингтоні.

Про це із посиланням на джерела у США та дипломатичних колах повідомляє видання Axios. За даними журналістів, адміністрація США хоче використати цю зустріч для того, щоб реалізувати другий етап угоди про припинення вогню в Газі та збору коштів на відновлення анклаву.

"Це буде перше засідання Ради миру і конференція зі збору коштів на відновлення Гази", – розповів неназваний американський чиновник.

Засідання Ради миру планують провести в Інституті миру, який Трамп нещодавно перейменував на свою честь.

"Поки що нічого не підтверджено, але адміністрація планує це і почала перевіряти, які лідери зможуть бути присутніми", – зазначив один зі співрозмовників.

Рада миру Трампа: що варто знати

22 січня на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент США Дональд Трамп офіційно заявив про початок діяльності "Ради миру", яку він і створив.

Зараз ця Рада має 27 членів, а очолює її Трамп. До речі, він перебуватиме на цій посаді і після завершення президентського терміну, писали у ЗМІ. Створена американським лідером структура опікуватиметься, в тому числі, питанням Гази.

Варто зазначити, що більшість західних партнерів Вашингтона відхилили запрошення на приєднання до Ради миру Трампа. Частково – через те, що її статут надає Раді широкі повноваження, а Трамп має виключне право вето щодо її рішень.

До речі, запрошення на вступ до Ради миру, серед інших, отримали країна-агресорка Росія та її поплічниця Білорусь.

Україна теж отримала відповідне запрошення. Президент Володимир Зеленський казав, що не уявляє, як Україна може бути у "Раді миру" Трампа, де буде присутня і РФ.

