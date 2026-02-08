Популярний в Україні овоч стає 'золотим': ціни зростають майже щодня

Ціни на тепличні помідори в Україні вже в середньому на 38% вищі, ніж минулого року.

Ціни в Україні на імпортні томати знову зросли, попри зниження попиту. Продавці аргументують свої дії високими цінами на овоч у Туреччині, звідки його і везуть в українські магазини.

Аналітики проекту EastFruit відзначили, що відпускні ціни на імпортні помідори зросли до 120-140 грн/кг ($2,78-3,25/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше.

Крім того, овоч дорожчає ще й через обмежену пропозицію, адже помідори на українському ринку складають тільки імпортні, тому що українські тепличні комбінати вийдуть на ринок не раніше середини березня.

Таким чином, ціни на тепличні помідори в Україні на сьогоднішній день вже в середньому на 38% вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

Ціни на томати в супермаркетах України

У Varus овоч можна купити по 159,90 грн/кг.

При цьому в АТБ помідори продають по 152,89 грн/кг.

Водночас в Сільпо ціни стартують від 169 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - прогноз експертів

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук попереджає, що поступове зростання цін триватиме ще довго - принаймні до надходження в продаж першого врожаю з відкритого ґрунту.

Крім того, перший віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів України Олександр Тараненко попередив, що ціни на хліб також будуть зростати.

