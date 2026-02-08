Втрата Starlink і погодні умови значно знижують активність армії РФ на півночі, - ЗСУ

За словами Віктора Трегубова, у росіян наразі немає альтернативи Starlink.

Армія РФ продовжує тиснути уздовж північного кордону України, але без суттєвих проривів та відчутних результатів через порушення роботи супутникового звʼязку Starlink. Про це розповів речник Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов.

"У них ці дні зараз сталася проблема з управління військами після вимикання Starlink, тому інтенсивність дещо знизилася, бо росіянам якимось чином треба ще долати проблему з радіозвʼязком", - зазначив він.

За словами Трегубова, погода також не сприяє наступальним операціям ворога.

Якщо говорити про альтернативу Starlink, то окупанти намагалися її відшукати.

"Вони намагалися запустити свою, не вийшло. Є китайська, але вона ще не готова до використання. На тлі Starlink цей зразок, швидше за все, є проєктом чи прототипом, ніж щось готове до реального застосування. Тому фактично альтернативи у росіян немає", - зауважив речник.

Він додав, що відсутність Starlink значно обмежила можливості ворога застосувати свою базову тактику, а саме дії малих штурмових груп під прикриттям безпілотників.

Раніше речник Української добровольчої армії Сергій Братчук заявив, що ворог рветься до висот Степногірська на Запорізькому напрямку. За його словами, у січні на Гуляйпільському напрямку відбулося понад тисячу бойових зіткнень, і в лютому інтенсивність не знижується.

"Степногірськ - це висоти, з яких у разі окупації ворог зможе інтенсивніше бити по околицях безпосередньо міста Запоріжжя. Однак це не означає, що сьогодні росіяни володіють тим ресурсом, щоб повноцінно наступати на Запоріжжя. Очевидно, що всі зусилля все одно зосереджені на Слов’янсько-Краматорській агломерації", - наголосив Братчук.

Також він розповів, що зараз відбувається на Донеччині. Речник зазначив, що росіяни не полишають спроб витіснити Сили оборони України з позицій у Покровсько-Мирноградській агломерації.

