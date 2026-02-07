Бабіш звинуватив Бориса Джонсона у зриві мирної угоди між Україною та РФ у 2022 році

За словами Бабіша, Україна та РФ були близькі до укладення мирної угоди в квітні 2022 року.

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що війна Росії проти України могла завершитися ще в 2022 році. Таку заяву він зробив в ефірі TN.cz.

За словами Бабіша, Україна і РФ були близькі до укладення мирної угоди в квітні 2022 року. Проте, тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нібито завадив цьому.

Прем'єр Чехії зазначив, що зараз тривають мирні переговори. Бабіш вважає, що домогтися миру в Україні можна тільки за допомогою президента США Дональда Трампа.

Відео дня

"Це важливо... Переговори інтенсивні. У мене таке відчуття, що вони наближаються до якогось довгострокового рішення у вигляді припинення війни, тривалої безпеки для України. Але Європа не зможе цього зробити без Трампа", - сказав прем'єр Чехії.

Також Бабіш закликав Європу відновити діалог з Росією. Він упевнений, що тільки так можна домогтися припинення вогню.

За словами прем'єра Чехії, з російським диктатором Володимиром Путіним могли б провести переговори канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні.

Росія затягує переговори в Абу-Дабі

Раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Росія затягує мирні переговори з Україною і США в Абу-Дабі. Він підкреслив, що це "традиційна сутність РФ".

Стефанчук сказав, що для України важливо, щоб конкретні рішучі дії, які можуть продемонструвати разом українці та американці, дали зрозуміти росіянам, що їм потрібно домовлятися про завершення війни.

Вас також можуть зацікавити новини: