Як закінчиться війна в Україні - доленосне питання для всієї Європи, - німецький дипломат

Ішингер попередив, що щойно війська Путіна перестануть бути пов'язані в Україні, виникне небезпека для Східної Європи та країн Балтії.

Можливе припинення вогню в Україні може викликати загрозу для східних країн НАТО. Таку думку висловив голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер в інтерв’ю Tagesspiegel.

Він пояснив, що в даний час, поки РФ воює проти України, російська армія зазнає значних втрат. Але якщо в Україні настане режим тиші, Кремль отримає можливість відновлювати та нарощувати свій військовий потенціал.

Ішингер наголосив, що саме Україна стримує російську загрозу не лише для себе, а й для всієї Європи. У зв'язку з цим він підкреслив, що просте припинення вогню без реальних обмежень на військове розгортання РФ у західних округах не зробить Європу безпечнішою.

"Те, як закінчиться війна в Україні - це доленосне питання для всієї Європи", - вважає Ішингер.

Він зауважив, що мета російського диктатора Володимира Путін відома, оскільки він сам про неї казав. Він хоче поновити ситуацію до 1997 року, коли НАТО прийняло Польщу, Чехію та Угорщину.

"Путін хоче вивести американців із Європи. Цим він переслідує стару радянську мету. Ми повинні сприймати все це серйозно і не вдавати, що це просто видача бажаного за дійсне", - підкреслив Ішингер.

Що має робити Європа

Він застеріг, що в разі перемир’я, Заходу не варто "розслаблятися і сидіти склавши руки".

Він додав, що в будь-якому разі більше немає надії на те, що США повернуться до активної військової підтримки України в найближчому майбутньому. "На жаль, я не бачу жодних ознак цього", - сказав Ішингер.

Таким чином, як зазначив Ішингер, на європейців лягає ще більший тягар, з яким вони поки що не повною мірою справляються.

"Достатньо подивитись на те, як українці зараз практично беззахисні на холоді. Російський підхід - нібито переговори, який одночасно тероризує українців - це верх цинізму", - вважає голова Мюнхенської конференції з безпеки.

Необхідність допомоги США

"Якщо наші американські друзі вважають, що вони більше не мають жодного стосунку до України, вони помиляються", - зауважив Ішингер.

Він пояснив, що якщо Європа не зможе захистити себе від Росії, глобальна безпека США також під загрозою, оскільки російська сфера впливу почнеться з іншого боку Атлантики. Тому в інтересах США допомогти Європі успішно стримати Росію та змусити її піти з України.

Війна в Україні: допомога Німеччини

1 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україні життєво необхідна підтримка Заходу. "По-перше, Україна завтра буде мертва, а по-друге, для нас це обійдеться значно дорожче, ніж підтримка зараз", - висловив думку Пісторіус.

При цьому Financial Times писало, що підтримка США є важливою для України, але її припинення не стане критичним ударом для Києва, оскільки країни Європи почали використовувати більше власних ресурсів, щоб підтримати Україну.

