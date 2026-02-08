Київ повертається до тимчасових графіків відключення світла. Про це вранці 8 лютого повідомили у ДТЕК.
"Енергетикам знову вдалося зробити неможливе. Попри колосальний дефіцит електрики, ми повертаємось до тимчасових графіків в столиці", - йдеться у повідомленні.
Графіки можна подивитись в чат-боті, на сайті або в міському застосунку "Київ Цифровий".
Раніше у ДТЕК пояснювали, що тимчасові графіки не прив'язані до черг: фактично кожен будинок має свій час зі світлом.
"Якщо за однією адресою відображено два графіки, це одначає, що будинок під'єднано до двох різних ліній електропостачання, тому у різних квартирах світло може з'являтися у різний час", - зазначали енергетики.
Що відомо про ситуацію зі світлом у Києві
Як повідомляв раніше УНІАН, через ворожу атаку 7 лютого у Києві та інших областях ввели екстрені відключення світла, графіки перестали діяти. Аварійні відключення пообіцяли скасувати після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Згодом у Міністерстві енергетики пояснили, що через складність ситуації у Києві світло даватимуть по 1,5-2 години на добу. За словами енергетиків, внаслідок пошкодження високовольтних підстанцій були вимушено розвантажені АЕС, втрата потужності внаслідок атаки створила додатковий значний дефіцит електроенергії, який вкрай важко перекрити.