Росія готує нові наступи на Україну: в ISW розкрили терміни

Кремль задіє стратегічні резерви, формування яких триває ще з 2025 року.

Ситуація на фронті в Україні свідчить про те, що РФ готується до нового наступу відразу на декількох напрямках. Таким чином, Кремль робить ставку на силовий сценарій закінчення війни.

Про це йдеться в новому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Аналітики відзначили, що влітку РФ має намір розгорнути масштабні наступальні дії на півдні України і на Донбасі.

У звіті йдеться, що для реалізації таких планів російського військового командування, Кремль задіє стратегічні резерви, формування яких триває ще з 2025 року.

Аналітики Інституту відзначили, що такий стан речей свідчить про те, що Кремль і не думає закінчувати війну проти України.

При цьому в ISW звернули увагу на те, що незважаючи на такі амбітні плани щодо війни, Росія стикається з серйозними обмеженнями. Зокрема, за оцінками аналітиків, наявних у росіян резервів може виявитися недостатньо для досягнення намічених військових цілей.

"РФ відчуває труднощі з поповненням постійних втрат живої сили, що знижує потенціал для проведення тривалих і інтенсивних наступальних операцій", - вважають аналітики.

Напрямки наступальних операцій

У своєму огляді аналітики посилаються на прогноз військового оглядача Костянтина Машовця, який вважає, що новий масштабний наступ РФ може початися вже в квітні і буде зосереджений на напрямках Слов'янськ-Краматорськ або Оріхів-Запоріжжя.

Однак аналітики ISW засумнівалися, що РФ досягне успіху, особливо з огляду на її нинішнє становище на фронті. Вони пояснили, що наразі окупанти застрягли на рівні тактичних завдань і не досягають жодних успіхів на зазначених напрямках.

"Це ставить під сумнів здатність РФ реалізувати плани щодо масштабного наступу в заявлені терміни", - констатували аналітики.

Війна в Україні: новини

7 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що цього року РФ запланувала збільшити чисельність військ безпілотних систем на 79 тис. осіб. Загалом РФ має намір довести чисельність своїх безпілотних військ до 165 тис. осіб.

Крім того, ворог прийняв на озброєння дрони-перехоплювачі і нарощує їх виробництво. Також окупанти випробовують в бойових діях реактивні "Герань-4" і "Герань-5".

