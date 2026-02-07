Поки Україна воює, небезпека для Європи не надто велика, - німецький дипломат

Ішингер заявив, що зараз росіяни зосереджені на веденні бойових дій проти України.

У разі завершення війни в Україні загроза східному флангу НАТО з боку Росії може посилитися. Про це заявив виконуючий обов'язки голови Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер в інтерв'ю виданню Tagesspiegel.

"Поки Україна захищає Європу, небезпека не настільки велика", - підкреслив він.

Ішингер додав, що зараз росіяни зосереджені на веденні бойових дій проти України, в яких втрачають по тисячі солдатів на тиждень. За його словами, як тільки в Україні вдасться досягти припинення вогню, ситуація зміниться.

Відео дня

"У цьому випадку Володимир Путін зможе продовжити переозброєння в мирний час, а загроза країнам НАТО на східному фланзі зросте", - сказав Ішингер.

Виконуючий обов'язки голови Мюнхенської конференції з безпеки в розмові з журналістами зазначив, що загроза в разі припинення вогню в Україні посилиться і для Німеччини. Він заявив, що майбутнє припинення вогню має супроводжуватися істотним скороченням військової присутності на заході Росії, але вважає, що Москва навряд чи погодиться на це.

Ішингер все ж підкреслив, що війну в Україні необхідно закінчити якомога швидше. За його словами, результат припинення вогню є питанням долі Німеччини та Європи.

Україна і НАТО узгодили пріоритети співпраці

Раніше Україна і НАТО погодили пріоритетні напрямки співпраці, включаючи посилення протиповітряної оборони.

У Міноборони України розповіли, що сторони погодили ключові пріоритети співпраці – посилення ППО, розвиток Patriot, F-16 і HIMARS, а також спільну роботу над технологічною перевагою. Україна ділиться з партнерами унікальним бойовим досвідом, реальними даними з поля бою і технологічними рішеннями, які вже працюють.

Окремим напрямком співпраці є координація формату "Рамштайн" разом з Німеччиною та Великою Британією з метою прискорення прийняття рішень і поставок необхідної допомоги для України.

Вас також можуть зацікавити новини: