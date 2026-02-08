У Держпраці пояснили, чи можуть відмовити у роботі без військово-облікових документів

У службі зауважили, що частина 2 статті 22 КЗпП України забороняє необґрунтовану відмову у прийнятті на роботу

Роботодавець може відмовити громадянину у працевлаштуванні у разі неподання військово-облікового документу, і така відмова буде вважатися обґрунтованою. Про це інформує Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці у Facebook.

У Держпраці пояснили, що частина 2 статті 24 КЗпП України прямо не вказує на те, що громадянин зобовʼязаний подати військово-обліковий документ при укладенні трудового договору.

Однак там нагадали про Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487. Відповідно до пункту 34, з метою ведення персонального військового обліку державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації здійснюють перевірку у громадян України під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікового документа.

"Приймання на роботу (навчання), взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, відповідних підрозділах розвідувальних органів", – сказано в повідомленні.

Водночас частина 2 статті 22 КЗпП України забороняє необґрунтовану відмову у прийнятті на роботу. Йдеться про відмову, яка не має під собою будь-яких мотивів чи підстав, що не стосуються кваліфікації чи професійних якостей працівника, або з інших підстав, не передбачених законом.

"Відтак, при укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати відповідний військово-обліковий документ, а відмова роботодавця у разі його неподання буде вважатися обгрунтованою", – резюмували у Держпраці.

