Він поспілкувався з пілотом, який збив іранський безпілотник, що наближався до авіаносця USS Abraham Lincoln.

Спеціальний представник США Стів Віткофф висловився про американську рішучість та "мир через силу" після візиту на борт авіаносця.

На сторінці в Х він зазначив, що разом з адміралом Бредом Купером та зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером вони зустрілися з моряками та морськими піхотинцями на борту авіаносця USS Abraham Lincoln.

Віткофф підкреслив, що вони "захищають нас і підтримують послання президента Трампа про мир через силу".

Крім того, зауважив спецпредставник, вони поговорили з пілотом, який збив іранський безпілотник, що наближався до авіаносця без чіткого наміру.

"Пишаємося тим, що стоїмо поруч із чоловіками та жінками, які захищають наші інтереси, стримують наших супротивників і показують світові, якою має бути американська готовність і рішучість, напоготові щодня", - написав Віткофф.

США та Іран

Як повідомляв УНІАН, раніше США звернулися до своїх громадян, які перебувають в Ірані, із закликом якнайшвидше виїхати з країни через погіршення безпекової ситуації.

Американська сторона також попереджає, що авіакомпанії продовжують скасовувати рейси з країни та до неї, а також можливі тривалі перебої з інтернетом.

