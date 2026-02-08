Віткофф висловився про американську рішучість та 'мир через силу'

Спеціальний представник США Стів Віткофф висловився про американську рішучість та "мир через силу" після візиту на борт авіаносця.

На сторінці в Х він зазначив, що разом з адміралом Бредом Купером та зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером вони зустрілися з моряками та морськими піхотинцями на борту авіаносця USS Abraham Lincoln.

Віткофф підкреслив, що вони "захищають нас і підтримують послання президента Трампа про мир через силу".

Крім того, зауважив спецпредставник, вони поговорили з пілотом, який збив іранський безпілотник, що наближався до авіаносця без чіткого наміру.

"Пишаємося тим, що стоїмо поруч із чоловіками та жінками, які захищають наші інтереси, стримують наших супротивників і показують світові, якою має бути американська готовність і рішучість, напоготові щодня", - написав Віткофф.

США та Іран

Як повідомляв УНІАН, раніше США звернулися до своїх громадян, які перебувають в Ірані, із закликом якнайшвидше виїхати з країни через погіршення безпекової ситуації.

Американська сторона також попереджає, що авіакомпанії продовжують скасовувати рейси з країни та до неї, а також можливі тривалі перебої з інтернетом.

