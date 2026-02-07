Графіки відключень світла на 8 лютого: коли не буде електроенергії у неділю

В окремих регіонах застосовуватимуть і аварійні знеструмлення абонентів.

У неділю, 8 лютого, в Україні протягом доби будуть застосовуватися графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів, а також графіки обмеження потужності – для промислових.

Про це інформує "Укренерго". Зазначається, що в окремих регіонах до стабілізації енергосистеми застосовуватимуть і аварійні знеструмлення абонентів.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше перейти до прогнозованих графіків вимушених відключень в усіх регіонах. Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему", – наголосили в "Укренерго".

Там зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінитися. За актуальними даними щодо часу та обсягів відключень за вашою адресою слід звертатися до ресурсів обленерго у вашому регіоні.

Енергетики закликають українців ощадливо споживати світло, коли воно зʼявляється за графіками.

Графік відключення світла – Харківська область

У Харкові та області в неділю, 8 лютого, світло вимикатимуть в усіх чергах споживачів. За даними Харківобленерго, буде від двох до трьох відключень. Сумарно електроенергії не буде до 17 годин за добу.

Новина буде доповнюватися графіками відключень.

Ситуація в енергосистемі України

7 лютого російські загарбники вчергове завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі України.

Зокрема, через атаку окупантів зупинила роботу Бурштинська ТЕС, що на Івано-Франківщині. Обʼєкт отримав значні пошкодження. У самому ж Бурштині спостерігаються проблеми з опаленням і водою.

Тим часом у Міністерстві енергетики України повідомили, що ситуація в енергосистемі залишається дуже складною. Особливо важко у Києві, де споживачі отримують електроенергію лише на півтори-дві години. Найближчі дні будуть складними, кажуть енергетики:

"Через пошкодження високовольтних підстанцій були вимушено розвантажені АЕС. Наразі у більшості областей продовжують діяти аварійні відключення. Втрата потужності внаслідок нічної атаки створила додатковий значний дефіцит електроенергії, який вкрай важко перекрити, тому найближчі дні будуть важкими".

