РФ вдарила по українській залізниці: деякі потяги не курсуватимуть

Через російські удари деякі потяги в Україні не курсуватимуть, деякі - затримуються. Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

За інформацією залізничників, внаслідок російської атаки на залізничну інфраструктуру Чернігівщини приміське та регіональне сполучення на Чернігівщині й Сумщині зазнає тимчасових змін. Так, у неділю, 8 лютого, не курсуватимуть рейси між Сновськом і Бахмачем.

"Крім того, внаслідок знеструмлень у регіоні було затримано поїзди №66 Київ – Суми та №114 Ужгород – Харків, але обидва вже фактично надолужили свою затримку", - пояснили в "Укрзалізниці".

Щодо ділянки "Лозова – Барвінкове – Краматорськ" на Харківщині, то вона й надалі належить до зон підвищеного ризику. Зазначається, що проїзд на ній забезпечують автобуси.

Тим часом на Запоріжжі діє посилений моніторинг безпекової ситуації з можливістю як проїзду поїздами, так і застосування автобусних трансферів. Залізничники просять пасажирів уважно слухати інструкції поїзних бригад та вокзальних стюардів.

Удари РФ по залізниці

Як повідомляв раніше УНІАН, 5 лютого Росія масовано атакувала українську залізницю, зокрема била безпілотниками по інфраструктурі Сумської області. За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, у Шосткинському районі під обстріл потрапила залізничниця - чергова по станції, яка прямувала на роботу. Тут же був удар і по "Вагону незламності", який розміщено в громаді для обігріву мешканців. Люди перебували в укритті. Пошкоджено також будівлі залізниці та тепловоз. Також росіяни вдарили безпілотниками по залізничній станції в Охтирському районі. Пошкоджено технічні приміщення, колії.

