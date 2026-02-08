Удар по полігону 'Капустін Яр' порушив обслуговування балістики: деталі від Генштабу

Серед іншого, було уражено склад МТЗ, район зосередження живої сили та пункт управління БпЛА росіян.

За результатами попередніх ударів по російському полігону "Капустин Яр" підтверджено пошкодження технічної споруди обслуговування балістичних ракет середньої дальності.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, на Державному центральному міжвидовому полігоні міністерства оборони Росії у Астраханській області також підтверджено пошкодження монтажного корпусу та складу матеріально-технічного забезпечення.

Також, повідомляє Генштаб, у ніч на 8 лютого було уражено склад МТЗ підрозділу ворога в районі тимчасово окупованої Розівки Запорізької області.

Відео дня

"Вчора у районі населеного пункту Красногірське (тимчасово окупована територія Запорізької області) уражено район зосередження живої сили противника", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на тимчасово окупованій території Донецької області, в районі Новоекономічного, було уражено російський пункт управління безпілотниками.

У Генштабі зауважили, що втрати російських окупантів та масштаби завданих збитків уточнюються.

Удари по РФ

Як повідомляв УНІАН, протягом січня Сили оборони України здійснили серію успішних ударів по полігону "Капустин Яр" в Астраханській області Росії.

Генштаб ЗСУ заявив, що для ударів були використані засоби дальнього радіусу дії українського виробництва, зокрема FP-5 "Фламінго".

Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ, військовий аналітик наголосив, що удар по "Капустиному Яру" є надважливим, адже була розвідувальна інформація про підготовку запуску звідти ракети "Орєшнік" по території України.

Вас також можуть зацікавити новини: