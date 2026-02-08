Зеленський оголосив про нові санкції проти РФ: хто потрапив під обмеження

Обмеження торкнуться виробників ракет і дронів і фінансової сфери.

Україна запровадила санкції проти компаній, які постачають компоненти і виробляють ракети та дрони для Росії, а також проти російського фінансового сектору. Про це йдеться у телеграм-каналі президента Володимира Зеленського.

Він зауважив, що у ніч на суботу, 7 лютого, Росія завдала чергового масованого удару по Україні, використавши понад 400 дронів і майже 40 ракет різних типів.

"Виробництво цієї зброї було б неможливим без іноземних критичних компонентів, які росіяни продовжують отримувати в обхід санкцій. І саме проти таких компаній – постачальників компонентів і виробників ракет та дронів – запроваджуємо нові санкції. Підписав відповідні рішення", - заявив президент.

За його словами, другим указом застосовано санкції проти російського фінансового сектору: у списку є компанії, через які оплачуються поставки компонентів для виробництва російських ракет і дронів.

"Також санкції запроваджені проти структур, що забезпечують російський крипторинок і майнінг. Частина цих рішень увійде до 20-го пакету санкцій Європейського Союзу, який уже на фінальній стадії", - додав Зеленський.

Також відповідні укази від 7 лютого з'явилися на сайті президента. Так, перший указ, спрямований проти російського військово-промислового комплексу, обмежує спроможності 24 фізичні та 27 юридичних осіб Росії. Відповідного до другого указу запроваджені санкції проти 42 фізичних і 35 юридичних осіб.

20-й пакет санкцій ЄС проти РФ: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, нещодавно Єврокомісія оприлюднила проєкт 20-го пакету санкцій проти РФ. Згідно з офіційною заявою, вони спрямовані на енергетику, фінансові послуги та торгівлю. Зокрема, у сфері енергетики запровадять повну заборону на морські послуги для російської сирої нафти. Другий блок заходів передбачає обмеження для російської банківської системи та її можливостей створювати альтернативні платіжні канали. Також обмеження торкнуться кількох банків у третіх країнах, які беруть участь у незаконній торгівлі підсанкційними товарами.

Третій блок заходів передбачає нові заборони на експорт товарів та послуг - від гуми до тракторів та послуг з кібербезпеки - загальною вартістю понад 360 мільйонів євро.

Зазначалося, що ЄС запровадить нові заборони на суму понад 570 млн євро на метали, хімічну продукцію та критично важливі мінерали, які раніше не підпадали під санкції.

