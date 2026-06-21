Одеса стала свідком незвичайного явища: місто під 'атакою' природи (відео)

Безліч довгокрилих коників стали легкою здобиччю для птахів.

Жителі Одеси стали свідками незвичайного явища - небо над містом наповнилося кониками, які за сприятливих умов розвили довші крила й отримали здатність до активних перельотів.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на вулицях Одеси, зокрема у середмісті спостерігається велика кількість величезних комах. Багато їх спостерігалося вранці, до вечора комах поменшало, але їх все ще можна побачити на різних вулицях, у парках, біля магазинів тощо. У соцмережах з’явилися дописи про те, що місто атакує навала сарани.

Водночас, за словами орнітолога Сергій Курочкіна, у ніч на 21 червня Одеса стала свідком незвичайного природного явища, яке більшість жителів міста прийняли за нашестя сарани. Насправді - це довгокрила форма сірого коника (Decticus verrucivorus) – одного з найбільших представників родини справжніх коників Євразії.

"Вулиці, тротуари та алеї парку Шевченка раптом заполонили великі довгокрилі коники. Вранці їх можна було побачити на асфальті доріг, паркових стежках, біля ліхтарів та освітлених будівель. А над цим несподіваним "нашестям" уже працювали міські пернаті мисливці – шпаки, ворони і навіть звичайні хатні горобці", - зазначив фахівець.

За його словами, цей вид цікавий тим, що є не рослиноїдним шкідником, а переважно хижаком. Сірі коники живляться дрібними комахами, гусінню, попелицями та іншими безхребетними, виконуючи важливу роль природних регуляторів чисельності багатьох видів комах.

Чому вони з’явились в Одесі

За словами Курочкіна, причиною стала поява так званої довгокрилої (макроптерної) форми. За сприятливих умов – м'якої зими, теплої вологої весни та високої чисельності популяції – частина коників розвиває довші крила й отримує здатність до активних перельотів. Такі особини залишають місця свого народження та розселяються на нові території.

Додатковим фактором стали потужні джерела штучного освітлення. Як і багато нічних комах, коники орієнтуються за природними небесними світилами, пояснив фахівець. За його словами, яскраві міські ліхтарі порушують навігацію комах, тому вони масово збираються біля освітлених ділянок, де часто падають на землю або залишаються до ранку.

Потім вступила у дію екологія міста: щойно зійшло сонце, одеські птахи миттєво скористалися несподіваним подарунком природи. Найактивнішими були шпаки, які вправно збирали великих комах з асфальту.

"До них приєдналися сірі ворони, а особливо цікаво було спостерігати за хатніми горобцями. Ці невеликі птахи зазвичай полюють на значно дрібнішу здобич, але цього разу не втрачали нагоди вполювати велетенського для себе коника. Для батьків, які саме вигодовують молодих пташенят, така білкова їжа є справжньою знахідкою", - зазначає орнітолог.

Подібні події нагадують, каже фахівець, наскільки складними та дивовижними є природні зв'язки навіть у великому місті. Те, що для людини виглядає як раптова навала комах, для птахів стає справжнім святом достатку, а для еколога – чудовою нагодою спостерігати живу роботу міської екосистеми.

Нашестя комах в Україні

Як писав УНІАН, торік влітку у південних районах України спостерігалося нашестя сарани, яка на своєму шляху поїдала зелень. Фахівець Євген Халаїм розповів, що спалах чисельності сарани призвів до суспільного резонансу й люди в паніці почали знищувати все, що було сходе на на цих комах.

Як пояснив експерт, періодично відбуваються спалахи чисельності цього виду – це результат теплої зима, спекотного літа тощо.

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